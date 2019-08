Forsyning Helsingørs nye hovedsæde. Foto: Pressefoto

Forsyning Helsingør - hvor går den hen ?

Debat Helsingør - 05. august 2019 kl. 10:00 Af Jørgen Busch, Helsingør, (Forkortet af red.) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Meldingen var, at når Jens Bertram(K) tiltræder Forsyning Helsingørs bestyrelse vil der ske en styrkelse af det professionelle kvalitetsniveau og den politiske styring af forsyningen.

I den forbindelse kunne det også være interessant for forbrugerne og lokalpolitikerne at få at vide, hvad fremtidsplanerne for Forsyning Helsingør er for bæredygtighed, klimastrategi, el, vand og varmeforsyningsstrategi, spildevandsstrategi, affaldsstrategi, holde anlæggene up-to-date, investeringsstrategi, pris- og gebyrstrategi osv ...

Her tror jeg tiden er moden til strategierne og visionerne bliver justeret og revideret, og det kunne derfor være interessant at høre formandskabets og direktionens visioner frem mod både 2025 og 2030.

Politisk styring er de signaler, symboler og politiske påvirkningsmidler, som bruges ved fastlæggelse af præstations- og kvalitetsniveauer. For sikring af demokrati og medindflydelse bør kommune og tilhørende selskaber også naturligt arbejde med borgerinddragelse som dækker både borger- og brugerinddragelse.

Bæredygtighed handler om, hvordan vi kan passe på jorden, så den ikke tager skade af den måde, vi lever på. De valg, vi træffer i hverdagen, har betydning og konsekvenser for jorden.

En bæredygtig udvikling kræver, at verden arbejder sammen. Verdensmålene handler både om social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed og sætter fokus på ansvarligt forbrug og produktion. Forsyning Helsingør har naturligvis også en strategi for bæredygtighed.

Helsingør Kommune har i mange år haft initiativer. F.eks er energiforbruget i kommunale bygninger nedbragt, der har været kampagner om samkørsel og delebilordning, cyklistkampagner med mere. Kommunens klimapolitik og handlingsplan bidrager fortsat til reduktion af de negative globale konsekvenser og sætter retning for fokus på klimaudfordringen.

Der har været kampagner om bruger I mere strøm, vand og varme, end andre familier gør ? Hvad koster el, vand og varme, og hvad bruger en gennemsnitsdansker og en almindelig husstand ?

Forsyning Helsingør har således en el-, vand- og varmeforsyningsstrategi. Ledningsnettet vedligeholdes løbende. Vedligeholdelsen af ledningerne er en væsentlig del en klimasikringen og der vil fremadrettet ske tilpasning af afløbene i takt med at vandstanden forventes at stige de kommende år som følge af klimaændringerne, hvor ledningernes kapacitet må sættes op, eller overfladevandet må tilbageholdes i højere grad end i dag. Forsyning Helsingørs spildevandsstrategis afsnit om klimatilpasning er et bidrag til Helsingør Kommunes Klimaplan.

"Danmark uden affald" har som mål at sætte skub i en bevægelse fra »forbrug og forbrænd« over mod et samfund, hvor materialerne bruges igen og igen. . Ressourcestrategien Danmark uden affald udgør sammen med ressourceplanen styringsgrundlaget for affaldshåndteringen i Danmark. Målet er allerede at genanvende 50 % af affaldet fra husholdninger i 2022. Forsyning Helsingør affaldsstrategi har allerede nu behov for en makeover og den nuværende affaldsstrategi har behov for at blive justeret.

Forsyning Helsingør har naturligvis en strategi for at holde anlæggene up-to-date. Investeringspolitikken tager udgangspunkt i den forventede udvikling. Der udarbejder flerårige prognoser for udviklingen og tilrettelægges under hensyntagen til den usikkerhed, der knytter sig hertil.

En god pris- og gebyrstrategi handler om at kende sine kunder og konkurrenter. Pris- og gebyrstrategien fastsættes på baggrund af driftsudgifter og udgifter til vedligeholdelse og anlæg samt indsigt i markedet.