Fornuftig konstituering - når det ikke kunne være anderledes!

Når Allan Berg Mortensen fra Enhedslisten derfor gør sig til talsmand for en ny aftale - eller et »kup« om man vil - og argumenterer med de store politiske meningsforskelle, der angiveligt skulle gøre noget sådant nødvendigt og legitimt, kan jeg derfor ikke - selv med min bedste vilje - forstå, hvad manden mener (så skulle det da lige være, at Allan mister sin formandspost og 200.000 kroner ekstra til sig selv om året...)

Alt dette beviser primært to ting: For det første, at hvad enten der er tale om en borgerlig eller en socialdemokratisk borgmester, så ønsker et stort flertal af vælgerne det brede samarbejde, som i den nuværende aftale, frem for et snævert og usikkert 13-12 flertal, baseret på had, personlige intriger, griskhed og populisme. Og for det andet: Hvis nogen partier eller enkeltpersoner snyder vælgerne, så straffer vælgerne dem der snyder ved næste valg!