Fornuft koster nogle gange mange penge

Debat Helsingør - 27. januar 2020 kl. 10:09 Af Erik Rasmussen, Jan Flintrup, Carsten Thomsen, Claus Ejlersen, Henrik Sanden, Axel Vogt, Peter Kirkeby, Nej til kaj-gruppen

Debat

Det er med stor glæde, at vi oplever at de folkevalgte har truffet et klogt valg og en rigtig beslutning, da de opgav ideen om en Multikaj til 250 millioner.

Nej-til-kaj-gruppen har de seneste 4 måneder lagt ryg til mange beskyldninger og påstande fra forskellige sider - påstande om at man fremførte udokumenterede påstande, usandheder og sammensværgelsesteorier.

Nej-til-kaj-gruppen har hele tiden holdt sig for øje, at de fremførte argumenter tog udgangspunkt i Havnebestyrelsens egne referater, vedhæftede notater og desuden i Helsingør Havnes hjemmeside, hvor kajen blev forklaret som en faktor i 2021.

Alle vurderes og tolkes på sin adfærd og det man udtrykker - uanset holdningsmæssigt eller politisk ståsted - det er her den demokratiske proces udfordres.

Når man vælger at forstå og forklarer modstand som konflikt, forstår man ikke demokratiet i sin grundforståelse, og så er det nærliggende og nemmere at forklarer modstanden som konspirationsteorier.

Historisk set er videnskaben og påståede eksperter altid blevet brugt til at legitimere egne synspunkter, uanset hvor man kommer fra og hvordan man bruger sin logik. Det er her analyseinstitutter og konsulentvirksomheder kommer i anvendelse til at underbygge og overbevise sine samarbejdspartnere eller det omgivne samfund om rigtigheden i egne ideer og visioner.

Når det herefter ser vanskeligt ud - når samarbejdspartnerne eller det omgivne samfund ikke anerkender de hos analyseinstitutterne eller konsulentvirksomhederne indhentede resultater, forklares det ofte som en form for konflikter og som konsekvenser af de konspirationsteorier, der påstås fremført af modstanderne af projektet.

Kajprojektet var udtryk for en politisk ide, som har været fremført ca. hvert 7. år - til trods for at vælgerne, hver gang ikke har haft forståelse for projektet. Børn lærer, at "man ikke skal gå tilbage til en fuser" - hvilket man ligeledes nu bør have forstået i denne sag.

Det er ikke visionært at hente skrottede visioner op af skuffen, for igen at fremføre disse en ny vision.

Det visionære ligger derude, hvor vi endnu ikke har været - det er det der mangler og samtidigt begrænser udviklingen af en historisk renæssance-by som Helsingør.

Nu da kajprojektet, forstandigt er afvist, bør Helsingør Byråd skabe grundlaget for et rigtigt visionært forum - ud fra ideen: Bevar Helsingør - også for fremtiden!