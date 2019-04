Udvalgsformand Christian Holm Donatzky(R) vildleder, mener læserne. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Formand kommer med forkerte oplysninger om udbud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand kommer med forkerte oplysninger om udbud

Debat Helsingør - 26. april 2019 kl. 14:57 Af Max Tranebæk, Helsingør, Grethe Kirkeby, Helsingør og Peter Kirkeby, Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat:

Lad os med det samme udtrykke vores tak til Christian Holm Donatzky, formanden for By, Plan og Miljøudvalget i Helsingør, idet han giver sig tid til at besvare vores bekymring og undren, over den proces der er blevet Lars Wichmann til del.

Læs også: Alle har kunne byde ind på Vestkilen

Donatzky giver i sit læserbrev i Frederiksborg Amts Avis, udtryk for at vi ikke har læst udbudsmaterialet vedr. den ny Græsningsaftale på Vestkilen ved Klostermosevej - og intet kunne være mere forkert, da vi jo ellers ville "tale imod bedre vidende". Vi tillader os derfor at fastholde, at der intet sted i udbudsmaterialet stilles specifikke krav om, at den eller de ansøgere kommunen skal vælge til en græsningsaftale, skal være erfarne naturvejledere.

De spørgsmål som Christian Holm Donatzky i læserbrevet citerer, er derimod taget fra den på Helsingør Kommunes hjemmeside indlagte Tilbudsblanket, som ansøgere til græsningsaftalen skal udfylde og fremsende - og som netop er de spørgsmål og ønsker som vi er bekendt med at Wichmann har tilkendegivet, at han både kan og vil imødekomme - men forgæves, da han som bekendt allerede var fravalgt, inden udløbet af ansøgningsfristen.

Hvis vores sidste lokale bondemand reelt har mistet retten, til at have sine dyr på Vestkilen - hvem skulle det da ellers være?

Et bud kunne være Kelleris Græsningslaug. De kunne være en af ansøgerne og kunne påstås at være lokale - bortset fra, - at de dyr de anvender til græsning i Kelleris Græsningslaug, er lejede dyr som ejes af en udenbys landmand fra Ramløse - med andre ord, ikke en lokal bonde.

Det ville være ønskeligt, hvis formanden for By, Plan og Miljø delagtiggør vælgerne i den politiske strategi og lokalpolitiske logik, som skal retfærdiggøre, at den udenbys landmand skal have sine dyr på Vestkilen fremfor den lokale Lars Wichmann, Dyresøgård.

Hvis vores bekymring viser sig at være velbegrundet, har By, Plan og Miljøudvalget kynisk besluttet, at fratage en af byens borgere sit livslange erhverv og pålagt denne at slagte sine dyr, for at give plads til en udenbys landmands dyr.

Vi håber at vi tager fejl og at vores bekymringer bliver gjort til skamme - men vi er bevidste om, at der i politik ofte er en agenda der ikke altid er kendt, før det er for sent.

relaterede artikler

Ny græsningsaftale for Vestkilen 15. april 2019 kl. 12:48

Ny græsningsaftale til glæde og naturen og borgerne 12. april 2019 kl. 15:55

Helsingørs sidste bynære landmand 07. april 2019 kl. 15:18