Forhadt Espergærde-byggeri sandsynligvis fortsat ulovligt

Debat Helsingør - 18. november 2019 kl. 13:33 Af Peter Dantzer, Gefionsbakken, Espergærde

Naboer og omkringboende til byggeriet på Mørdrupvej i Espergærde, det tidligere Teknisk forvaltning, kæmper i dag med grove skygge og indbliks gener. Byggeriet som formentligt vil have været nydeligt på en mark uden for Ballerup, skæmmer i dag den gamle 1800 tals Espergærde og har med sine voldsomme dimensioner og sit markant anderledes udseende ændret hele udtrykket af det gamle Espergærde.

Sagen har været indbragt for planklagenævnet med påstand om at byggeriet var højere end kommuneplanen tillod. Nævnet gav medhold og udstedte et byggestop, som bygherre i øvrigt ikke overholdte.

Men flere punkter, herunder også bygherres manglende overholdelse af planklagenævnets påbud, er nu vider sendt til Ankestyrelsen som har tilsynet med kommuner.

Et af de helt centrale punkter er Helsingør kommunes forsøget på at lovliggøre den allerede byggede 3 etage som blev dømt ulovlig af Planklagenævnet.

Lovliggørelse krævede ny kommuneplan, ny lokalplan, ny høring samt ny afstemning i byrådssalen.

Under høringen kom mere end 200 siders naboprotester. Dette samt naboers kontakt til flere politiske ledere, var formentligt medvirkende til at der ikke var politisk opbakning bag projektet. Vi naboer havde op til afstemningen været i kontakt med politikkerne og vi viste derfor at der ikke var flertal for forslag.

MEN, under selve afstemningen i byråds salen, hvor vi naboer deltog, fik man, uden vores viden, indsat en socialdemokratisk suppleant. Han havde formentligt ingen ide om sagens alvor og blev i sidste øjeblik under selve afstemningen højlydt kommateret til at rejse sig. Dette forgik ved at Gitte Kondrup(S) kastede sig ind over bordet og hvæsede(højlydt hvisken) - rejs dig nu ! Borgmesteren trak tiden ud således at det lille drama kunne nå at udspille sig.

Et af de centrale punkter i demokratiet er den frie vilje - sagen er indbragt med påstand om at fremtoningen, kasten sig ind over bordet og tonen i byde form " rejs dig nu !" har betydet at Daniel Boelt Petersen(S) er blevet kommanderet til at rejse sig og at der dermed kan rejses tvivl om han har ageret efter egen fri vilje.

Daniel Boelt Petersens stemme kræves ophævet. Hermed vil projektet fortsat være ulovligt og bane vej for den nedrivningsdom som naboer og omkringboende vil gå efter.

Flere punkter er indklaget, bla. At flere politikere var vidende om at projektet ikke var lovligt, men alligevel stemte for, at man har indgået bindende aftaler med bygherre før projektet kom til offentlighedens viden, at der tilsyneladende har været en uofficiel dialog mellem navngivende politikere og bygherre som har betydet at bygherre har kendt udfaldet af afstemninger som endnu ikke var forgået - alt sammen vidner om en process som ikke er forgået efter reglerne og har kompromitteret den demokratiske process.