Kulturværftet skal være mere handicapvenligt, mener byrådskandidaten. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: Fokus på de handicappedes muligheder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fokus på de handicappedes muligheder

Debat Helsingør - 20. november 2017 kl. 17:23 Af Karl Vilhelm Nielsen, byrådskandidat, Venstre Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mulighed for at kunne deltage aktivt i samfundets aktiviteter og tilbud er vigtig for mig og andre.

For at illustrere det kan jeg beskrive en række udfordringer, som jeg er "faldet over" i de seneste uger:

o Temamøde i et kommunalt mødelokale:

Finde en parkeringsplads, kørestol ud på brosten, smal hoveddør i bygningen, adgang til mødelokalet via nogle få trin - løsningen blev, at min deltagelse kunne lykkes, fordi mødet blev flyttet til et andet lokale. Jeg har ikke fine fornemmelser, men synes ikke at det var rart med al det bøvl på grund af mig.

o Møde på regionalt plan på stort seminarium i København:

En lidt kreativ=ikke helt lovlig parkering tæt på, kørestolen frem, tung dør med dørpumpe, indenfor ingen elevator, mødet på 1. sal, dropper at deltage og på vej hjem igen, 2 stærke mænd tilbyder at slæbe mig op ad trapperne, lidt uværdigt at blive slæbt op som en sæk kartofler, men OK.

Tanken opstår senere: hvordan kommer jeg ned ad trappen, hvor er de stærke mænd, forlader de mødet før mig, finder jeg nogen andre, som kan klare opgaven?

Jeg "finder" nogle andre, måske knap så unge, som gerne vil hjælpe. Jeg stoler på, at de kan klare opgaven. Det kunne de. Jeg følte ikke, at det var værdigt, men vil man deltage, så kan det være et vilkår.

o I folkeskolen:

Hvordan rummer skolen drenge med autisme? Skal drengene have stribevis af nederlag, som sætter sig for resten af livet eller skal vi give dem et særligt tilbud, som f.eks. "Nests-modellen", som kendes fra Århus? Det koster nok 3 x en almindelig klasse i folkeskolen. Men gevinsten er 4 unge med et fornuftigt og godt liv som borger til både deres og samfundets bedste. Det koster på den korte bane - vil vi det? Vil vi prøve det af?

o Boliger:

Nogle personer "kun" kan klare en lav husleje til en mindre bolig på 35 m2, som skal placeres i almindelige bebyggelser. Kan vi det og vil vi have det i vort eget nabolag?

o Kultur på Kulturværftet:

Personer med nedsat hørelse har stor fordel at, at der er teleslynge i lokalerne. For at det kan fungere, skal man have udleveret et hjælpeapparat ved ankomsten. Hvis man spørger efter det, kan det ske, at servicepersonalet ikke kender til den mulighed og hvis de gør, så er det ikke sikkert, at de ved, hvor apparatet findes. Det kan gøres bedre. Mener vi ikke det?

o Politiske møder på Kulturværftet:

Kan vi være sikre på, at elevatoren op til mødelokalet fungerer? Nej, det kan man ikke. Og når mødet afholdes, så er elevator-teknikeren fået fri. Viljen til at hjælpe er stor, men mulighederne er ikke mange og opleves ikke-værdige. Det bør være bedre, ikke sandt?

o Politisk konference på M/S Museet:

Adgangsrampen til museet er fin - nedad! Heldigvis var der en behjertet kandidat til borgmesterposten, som gav kørestolen et skub opad. Tak for det. Den rampe må have et kvalitetsløft. Det kan gøres bedre.

Det vil jeg sætte fokus på fremover - i eller udenfor kommunalbestyrelsen.