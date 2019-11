Kommunen vil sælge denne boldbane til boliger - men er det nu klogt? Foto: Andreas Norrie

Fodboldbanen på Mads Holms Vej - hvad skal den bruges til?

Debat Helsingør - 17. november 2019 kl. 09:23 Af Katrine Bertelsen, journalist, medlem af SF-Helsingørs bestyrelse Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

For nylig blev kommunens borgere oplyst om, at fodboldbanen på Mads Holms vej i Helsingør skal nedlægges og området udlægges til byggeri. Dermed er fodboldbanen rykket over i kassen med arealoptimerings-områder. Arealoptimering betyder, at nogle af kommunens grunde skal sælges til højestbydende, og at der kan bygges på området. Disse arealoptimerings-områder er der en del af i kommunen, men det er svært at finde en opdateret liste over arealerne.

Fodboldbanen på Mads Holms vej er nu et af de områder, der er blevet overflødig, da Kongevejens skole rykker over på skolen ved Bymidten, og dermed ikke skal bruge den mere. Den bruges nu hovedsaglig til hundeluftning.

Men hvad skal man så bruge den grund til? Fakta er, at den ligger 6-8 meter under det omgivende landskab, og er et noget sumpet og halvmørkt område. Mod syd skygger et større kedsommeligt etagebyggeri på Kongevejen for solen, mod vest, nord og øst ligger villaer og lavt etagebyggeri på Mads Holms vej og Belvederevej. Området ligger til gengæld meget bynært, og tæt på indkøb, læge, station etc.

Her er et forslag der er ganske gratis, og slår flere fluer med at smæk.

Brug niveauspringet til at etablere en parkeringskælder i et eller to dæk. Så er en del af den gamle bydels parkeringsproblemer løst, og området kommer op i niveau med de omkringliggende arealer og får mere lys. Ovenpå kan der bygges seniorboliger (ikke ældreboliger) i varierende størrelser - gerne med terrasser, og fælles faciliteter som fælleshus, gæsteværelser, lille park mm. Det burde en kommune der stiller krav, en ansvarlig bygherre og en god arkitekt/tegnestue kunne klare.

På den måde får vi løst flere udfordringer, og byen får nogle af de attraktive seniorboliger (med bynær beliggenhed) som mange ældre ønsker, og som der er mangel på.

Hundelufterne må gå lidt længere til Kong Peders park, men det et alternativ, der er til at sluge, hvis området til gengæld ikke bliver plastret til med højt, grimt og dyrt etagebyggeri.