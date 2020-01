Flis-losningen på Kongekajen i Helsingør er til fare for cyklister, fodgængere og biler.Foto: Allan Nørregaard

Flistransporter udsætter cyklister og gående for fare

Debat Helsingør - 08. januar 2020 kl. 21:49 Af Erik Rasmussen, Pens. chefredaktør og medstifter af »nej-til-kaj« Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

På trods af modstand fra bl.a. borgere, Ejerkredsen for Kulturhavn Kronborg og ikke mindst stor fare for gående, cyklister og personbiler har et flertal i Havnebestyrelsen besluttet at forlænge tilladelse til losning af flis fra Kongekajen i perioden 2020/2021.

Tilladelsen er kort og godt givet på trods af, at det røde flag er gået til tops.

Havnebestyrelsen har hevet det røde flag ned og har til gengæld stillet i udsigt, at man vil foretage visse "sikkerhedsmæssige" foranstaltninger.

Oven heri skal lægges, at man har formået specialistadvokat Mads Christian Walters fra advokatfirmaet Bech-Bruun til i et notat at konkludere: "Det vurderes at aktiviteten ikke er i strid med den gældende lokalplan for området".

Det hedder videre: "Vi har herved lagt vægt på, at anvendelsesbestemmelserne for det område, hvor losningen foregår, bl.a. udlægger området til bynær havn".

Havnebestyrelsen har tilsyneladende på denne baggrund skaffet sig et alibi, men man fristes til at mene, at det vil være en god idé, hvis Realdania og Ejerkredsen for Kulturhavn Kronborg vil lade deres jurister se nærmere på sagen.

Men uanset hvad jurister måtte mene, vil der hvile et umådeligt stort ansvar på havnens politiske bestyrelse, hvis der sker en alvorlig ulykke i forbindelse med losningen af flis og den efterfølgende transport.

De fleste kender sloganet "kun en tåbe frygter ikke havet".

Det er relevant at tilføje endnu et slogan: "Kun en tåbe frygter ikke de miljømæssige skader og menneskelige skader en fortsat flistransport kan medføre".

Det har ikke skortet på advarsler fra borgere og institutioner, men indtil nu har et politisk flertal ikke taget advarslerne og frygten alvorligt - eller har de blot set stort på andres meninger?

Svarene blafrer i vinden.

Hvis flertallet i kommunalbestyrelsen beslutter sig for, at vi skal have en multikaj med de omkostninger, der vil følge, har de påtaget sig et meget stort ansvar, som de senere kan komme til at stå til ansvar for.

Heldigvis kan der ske det, at et nyt flertal vil lade fornuften råde. Man kan så begynde med at sige nej til flislosning på Kongekajen.

Lad det ske!