Måske er det hele en storm i et glas vand - fremkaldt af klager fra en enkelt familie tæt på havnen. Foto: Allan Nørregaard

Flistransport - hvad har man dog gang i ?

Debat Helsingør - 18. januar 2020 kl. 20:04 Af Transportgruppen i Fredensborg Elin Schmidt, Tinne Borch Jacobsen, Lisbeth Gram Holdum, Gorm Tortzen og Arne Nielsen. Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Trafikgruppen i Fredensborg har ved flere lejligheder påvist det klimamæssigt paradoksale i, at Helsingør Kraftvarmeværk sender tusindvis af tons træflis på maritim skovtur op gennem Sundet, tæt forbi Helsingør og nord om Sjælland til Hundested, for blot at køre det hele tilbage til Helsingør over land med lastbil.

Det paradoks har Helsingør Havn med havnechef Jesper Schrøder og havnebestyrelsen i spidsen forstået. Havnen har taget initiativ til, at en væsentlig del af træflisen til kraftvarmeværket kan losses på Kongekajen og transporteres de få kilometer ud til værket på lastbil. Det har givet havnen en økonomisk gevinst, som vi finder yderst velfortjent. Og ikke mindst vores fælles miljø vinder ved den løsning.

I løbet af december 2019 er havnens initiativ imidlertid igen kommet under pres. Kraftvarmeværket oplyser, at mængden af flis til værket via Helsingør Havn i 2020 kun bliver halvdelen af den mængde, som havnen har mulighed for at losse. Derimod vil større mængder komme til værket med lastbil via bl.a. Hundested Havn.

Jamen, hvad har man dog gang i? Det forekommer jo at være helt "goddag mand økseskaft" i en tid, hvor klima i den grad er kommet på dagsordenen.

Helsingør Kommune med borgmester Benedikte Kiær i spidsen opfatter ifølge kommunens hjemmeside sig selv som noget helt særligt: Helsingør er "Klimakommune Plus+". Men ikke desto mindre, så mener Helsingør tilsyneladende fortsat, at blot klimapåvirkningen fra aktiviteter i Helsingør sker i nabokommunerne, så er det helt i orden. Helsingør kommune har kun rene fødder, fordi man tørrer skoene af på måtten uden for kommunen.

Trafikgruppen i Fredensborg har ingen præferencer for, om træflisen til kraftvarmeværket skal losses på Kongekajen eller på en ny kombineret krydstogts- og erhvervskaj. Det må være et spørgsmål borgere og politikere i Helsingør skal afgøre uden vores indblanding.

Men vi har tidligere påpeget, at man burde kigge mod mulighederne i Helsingborg, såfremt en løsning i Helsingør Havn ikke kan overholde gældende regler. Men det har kraftvarmeværket ikke ønsket. Guderne må vide hvorfor? Det er helt uforståeligt, at når danske affaldsforbrændingsanlæg kan modtage træflis og importaffald losset på havnen i Helsingborg, så ønsker Helsingør Kraftvarmeværk tilsyneladende ikke at bruge de samme faciliteter? Det synes vi kraftvarmeværkets nye formand Jens Bertram skylder et svar på her i avisen.

Men måske er det hele blot en storm i et glas vand. I virkeligheden er det nok enkelte borgere med bopæl tæt på Kongekajen, der dyrker sportsgrenen: At klage til kommunen over losning af træflis. En enkelt familie synes ligefrem at dyrke sporten på eliteplan.

Trafikgruppen i Fredensborg skal opfordre til, at Helsingør Kommune på ingen måde tager denne families klager alvorligt. Ved et borgermøde i Fredensborg i efteråret 2016 har samme hr Østergaard - her som repræsentant for vognmandserhvervet - tilnærmelsesvis hånet bekymrede borgere for at stille sig i vejen for Østergaards brændende ønske om flere store lastbiler igennem Fredensborg By. Tæt forbi huse og haver, som ligger langs den smalle og i forvejen trafikerede landevej gennem byen.

Tag dog din egen medicin, Østergaard! I stedet for at klage over lidt morgenstøj nogle få dage om året. Vi har ikke brug for endnu flere store lastvognstog gennem Fredensborg By.