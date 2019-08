Festlige feriedage for udlændinge eller værdig ældrepleje for danskere?

Foto: Sarah Marie Winther

Debat Helsingør - 22. august 2019 kl. 07:58 Af Ulla Kokfelt, Espergærde, suppleant til Folketinget i Nordsjælland, Nye Borgerlige Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Festlige feriedage hos Frivillignet Helsingør er just løbet af stablen med stor sommerfest for lokale flygtninge, frivillige og interesserede samt miniferie til ti flygtningefamilier inklusive aktiviteter og fællespisning. Frivillignet Helsingør fortæller, at fest og ferie var gratis, men det er nu en sandhed med modifikationer. For herlighederne blev betalt med gavmilde bidrag fra Helsingør Kommunes §18 midler. Og disse er ikke er faldet ned fra himmelen, men derimod opkrævet i skat fra kommunens borgere.

Det er rent ud sagt både tosset, useriøst og uforskammet at prioritere fællesmidler på den måde. I forvejen bruges der i Helsingør Kommune enorme ressourcer på udlændingeområdet - herunder på en stor kommunal medarbejderstab, der sidder klar til at servicere tilrejsende på alverdens sprog, og som bruger tid og penge på beskæftigelsesindsatser til selv kriminelle udlændinge. I øvrigt er Frivillignet Helsingør en del af Dansk Flygtningehjælp, der i 2018 indsamlede hele 2626 millioner kroner i offentlige midler. Man kunne således være fristet til at mene, at der allerede gives mere end rigeligt i både pose og sæk til denne organisation.

Samtidig med denne tilsyneladende uendelige gavmildhed overfor udlændinge oplever mange ældre danskere i dag et større behov for hjælp, end det der tilbydes fra det offentlige. Det kan være små ting, som at have mulighed for at komme i bad dagligt. Desuden er der mangel på både penge og varme hænder til fremtidens ældrepleje.

Hvordan kan politikerne forsvare at bruge penge på fest og ferie til udlændinge mens der mangler basal service til ældre danskere? Og hvorfor har så mange frivillige så travlt med at bruge egen tid og andres penge på udlændinge i stedet for på eksempelvis ældre danskere, der står med behov for mere hjælp end det offentlige tilbyder i dagens Danmark?