Det er i dette område, der er planer om et stort campus-byggeri. Foto: Andreas Norrie

Fejlagtig kritik af Helsingørs campus

Debat Helsingør - 18. maj 2018 kl. 11:14 Af Daniel Boalth Petersen medlem af Socialdemokratiet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Jørgen Bodilsens og Karin Steinbergs (herefter BS) rejser kritik af campus planerne - eller skyder med spredehagl om man vil. Det er intet mindre end fremragende, at vi får et nyt campus-område. Det har vi brug for som kommune, så vi er i stand til at give vores unge muligheder lokalt. Dét er til gavn for den store masse af unge, og giver udsatte unge bedre muligheder for en god start på livet.

Læs også: Investorernes campus

BS anfægter tilsyneladende det forhold, at en privat investor står for udviklingen af området. Til det må man bare konstatere, at det da er til al held for kommunen - os alle, at en privat investor tager medansvar for vores fællesskab, for vi står med et overophedet offentligt anlægsbudget og vil gøre det i årene fremover, særligt når først værftsprojektet begynder at udkrystallisere sig til konkrete planer. Og man skal jo ikke bevæge sig meget rundt i kommunen, for at få øje på projekter, der sukker efter en plads i det kommunale anlægsbudget. Så at en privat investor har taget pulsen på fællesskabets behov, og derefter påtaget sig et medansvar for kommunens udvikling er da positivt - mere af det.

BS anfægter derefter skitserne over projektet... Ro på. Hvis den private investor skal lave et spændende projekt, der også appellerer til børnefamilier, kan selv en arkitektstuderende vel godt regne ud, at der skal være plads til at leve, også uden for lejlighedens fire vægge. Mon ikke der nok skal komme legepladser og plads til en grill, når først projektet går fra råskitser til egentlige tegninger. Det bliver under alle omstændigheder spændende at se, hvad projektet udvikler sig til i dén retning.

BS stiller dernæst spørgsmålstegn ved, om det påtænkte campus overhovedet er egnet til formålet - placering af uddannelser og ungdomsboliger. Det er, som jeg ser det, helt berettiget. Der er, som jeg forstår det, en dialog i gang med de relevante uddannelsesinstitutioner, og det bliver naturligvis afgørende at byggeriet bliver indrettet på en måde, så det egner sig til deres forskellige behov. Men det fremgår jo ikke af de fremlagte råskitser, at byggeriet på nuværende tidspunkt skulle være decideret uegnet til formålet. Og i forhold til ungdomsboliger er behovet der, og helt rigtigt som anført af BS, betalelige boliger, og udfordringen bliver at holde prisen nede til gavn for unge, der uddanner sig lokalt og pendler til uddannelse i Hillerød eller København. Der er en klar udfordring her - og det bliver da spændende at se, om det er en udfordring man formår at håndtere i projektet.

Det som BS imidlertid overser, er spørgsmålet om hvorvidt den private investor - KP Huse, i modsætning til eksempelvis en offentlig aktør som Helsingør Forsyning er klar til at tage et medansvar på det klima- og energi politiske område. For hvorfor nøjes med at kalde det for campus-byen? Hvorfor ikke den grønneste campus-by i norden. Det bliver jo spændende at se, om man ved udviklingen af en helt ny bydel vil tage livtag med vor tids største udfordring - klimaet.

Der er derfor ikke som det udlægges af BS tale om syv skridt tilbage med det fremlagte campus-projekt, tværtimod snarer syv skridt frem med mulighed for at træde ét skridt tilbage uddannelsespolitisk, hvis ikke projektet tilpasses behovene, og ét skridt tilbage klima- og energipolitisk, hvis ikke man også her tager medansvar - men det vil jo så i givet fald stadig blive fem skridt frem.

Tilbage står, at man jo kun kan ønske sig, at flere private investorer tager aktiv del i at tage medansvar ud over den boligpolitiske dagsorden, som KP Huse gør det - fremragende KP Huse.

