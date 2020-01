Foto: Allan Nørregaard

Fakta om flistransporter

Debat Helsingør - 29. januar 2020 kl. 11:13 Af Jens Bertram, Bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør og Jacob Brønnum, adm. direktør i Forsyning Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har i den seneste tid været et par indlæg i lokalpressen om kørsel med bæredygtig flis til Helsingør Kraftvarmeværk. Indlæggene kalder både på fakta og behovet for at se på problemstillingerne i debatten.

Lad os starte med at slå en ting fast. I forhold til den generelle trængsel og forurening på vejnettet, så udgør lastbilerne til værket en meget, meget lille del. Hver dag kører der over 20.000 køretøjer på Kongevejen omkring værket. I snit er kun ca. 35 af dem lastbiler med flis til og fra værket. De kører kun i hverdagen - og kun i fyringssæsonen. Hen over sommeren kommer der meget få eller stort set ingen lastbiler med flis til værket, da vi i den periode får affaldsvarme fra Norfors i Kokkedal

Når vi køber flis, sker det på et meget dynamisk marked, hvor der er mange forskellige leverandører fra fx Danmark, Sverige, Baltikum og Tyskland. Vi har brug for leveringssikkerhed og lægger derfor ikke alle vores æg i samme kurv. Samtidig går vi efter den bedst mulige flis til den bedst mulige pris - under hensyn til de miljøkrav, der ligger i den nationale brancheaftale om bæredygtig biomasse. Derfor har vi brug for fleksibilitet og flere forskellige transportruter. Derfor har vi fx denne vinter fået flis leveret både fra havnen i Helsingør, fra skove på Sjælland via fx motorvejen og statsvejen A6 - og senest har vi fået flis fra Helsingborg via HH-overfarten. Der er altså tale om, at flisen bliver fordelt ud på flere forskellige ruter - og det kan ændre sig fra år til år.

Vi har forståelse for, at der kan være lokale trafikinteresser rundt om i vores nærhed. I forhold til Transportgruppen i Fredensborg anerkender vi debatten om, at der kan være bekymring for trafiksikkerheden i byen fra lastbiltransporten. Men problemet er, at statsvejen A6 er udpeget af myndighederne som den foretrukne rute for lastbiler mellem Hillerød og Helsingør. Vi håber, at Transportgruppen gennem Fredensborg Kommune kan få en dialog i gang med Vejdirektoratet, så trafiksikkerheden og infrastrukturen udvikles med andre alternativer end direkte gennem byen.

Vi har også forståelse for, at der er særlige hensyn at tage i forhold til brug af havnen i Helsingør. Derfor

er der indlagt en række konkrete krav til losningen: Losningen gælder kun fra september til april. Der er fx spærretid for kørsel fra 7.45 - 8.15 af hensyn til skoleeleverne, der må ikke losses i weekender af hensyn til turister og livet i byen - og speditørerne skal feje op efter sig, så Kongekajen hurtigt kan fremstå smuk og præsentabel igen.

Vi kan ikke gøre alle tilfredse, men vi tager en række hensyn og prøver at forstyrre vores omverden og naboer så lidt som muligt. Samtidig sikrer vi borgere fra Hornbæk og Helsingør i nord til Kokkedal i syd en stabil forsyning af klimavenlig fjernvarme til en konkurrencedygtig pris.