Færgetrafikken ødelægger Helsingør Bymidte

Formålet med færgeforbindelsen er dels nemmere fremkommelighed, skabe arbejdspladser i færgehavnene, men samtidig også, at der skabes vækst i detail- og erhvervslivet i de to nævnte sundbyer. Desværre er udviklingen gået skævt, specielt i Helsingør, hvor detail-livet i indre by, lever på et usikkert grundlag, sammen med erhvervsvirksomhederne, der til tider har svært ved at få ordentligt fodfæste. Mange erhvervslokaler står tomme, og enkelte butikker popper op af hatten, men lukker kort tid efter. Selv en butiksform som restauration, er næsten umulig af drive på det ellers så populære Axeltorv. Jeg tror ikke, at der findes nogle lokalpolitikere, der kan nævne tre gode grunde til, at færgeforbindelsen tjener til udvikling af Helsingør, bortset fra de arbejdspladser, som der altid vil være i spil. Færgetrafikken giver altså ikke nogen former for økonomisk boost, som den gjorde det, indtil den svenske valuta devaluerede. Fra det tidspunkt, blev der sat en kæp i hjulet og samhandlen imellem danskere og svenskere i Helsingør, blev ført ind i kapitlet under "Kan du huske dengang Stengade bragede af købelystne svenskere"...