Brugerne af Klubben overværede da byrådet vedtog budget 2020 som indebærer, at klubben flytter til Fiolgade 17 a. Foto: Dorte Møller RAsmussen

Et nyt Klubben

Debat Helsingør - 11. november 2019 kl. 10:34 Af Marlene Harpsøe, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget MF(DF) og Ib Kirkegaard, byrådsmedlem(DF) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Det er svært at skulle flytte fra et sted til et andet, når man er glad for at være der, hvor man er. Derfor kan jeg også godt forstå at brugere af værestedet Klubben har talt for at blive i nuværende lokaler i Svingelport. Men et byrådsflertal har nu besluttet at værestedet skal flytte til Fiolgade 17A. Vi har en dialog med Klubbens brugere, og det er vigtigt med en god dialog. Klubbens nye lokaler er i bedre stand, og de vil fortsat få mulighed for mad, bad, rådgivning, kunne vaske tøj og lave andre aktiviteter mv.

Læs også: Tidsler i budgettet

Men der er også en besparelse i flytningen. Klubben får en åbningsdag mindre om ugen, der bliver færre udgående aktiviteter (ture ud af huset) og der bliver to færre medarbejdere. Det nye sted er anderledes indrettet. Der er færre rum, hvilket gør behovet for opsyn med lokalerne mindre.

På det nye værested bliver der også en ny kultur hvad angår alkohol og rygning. Det bliver nemlig alkohol- og røgfrit. Hvad man gør andre steder, er vi ikke herrer over. Men i Klubbens nye lokaler skal der ikke være røg og alkohol, så også de brugere på f.eks. metadon og antabus har lyst til at være der. Vi skal i Helsingør kommune arbejde for at få borgere ud af et misbrug - og ikke fastholde dem i et evt. misbrug.

Vi vil fortsat gøre alt, hvad vi kan for fortsat at sikre en god dialog med brugerne om fremtidens "Klubben". Klubben er der for brugernes skyld, og det er vigtigt, at vi har en dialog, så vi kan få skabt et nyt og godt sted for brugerne.

Samtidigt vil det nye værested blive tænkt sammen med et nyt vinternatherberg, så vi både har herberg og værested på samme matrikel. Denne mulighed havde vi ikke i Svingelport. Natherberget vil holde åbent i den forestående vintersæson, imens Klubben først til foråret skal pakke flyttekasserne.

I Svingelport arbejder et flertal i Helsingør byråd for at skabe en ny uddannelses-bydel, da det er vigtigt at flere skal tage en uddannelse. Svingelport er bynært og vil være et attraktivt område for både uddannelsesinstitutioner og studerende.

