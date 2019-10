Foto fra byggeriet af det største anlæg i mange i Helsingør Kommune. Foto: Kenn Thomsen

Er varmeværket byens hvide elefant?

Debat Helsingør - 01. oktober 2019 kl. 11:10 Af Andreas Petersen, bestyrelsesmedlem, Verdens Skove Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I et indlæg den 20. september gentager Forsyning Helsingør forsvaret af Helsingør Kraftvarmeværk, der blev det dyreste bygningsværk i Helsingør Kommunes historie til over 700 millioner kroner.

En række afsløringer på TV2 har vist, hvordan den danske import af biomasse potentielt har ødelæggende konsekvenser for skove i Estland og USA, og hvordan hele stammer brændes til energi i stedet for at udnyttes til træprodukter. Samtidigt er der risiko for, at Danmarks klimaregnskab sminkes, da flis og træpiller automatisk regnes som CO2-neutral energi. Hvis drivhusgasserne, der kommer op af skorstenen fra flis og træpiller, blev medregnet, ville det danske udslip være en fjerdedel større end det, der nu er angivet.

Man kunne tro, at dette ville anspore Helsingørs forsyningsselskab til selvrefleksion, måske endda selvkritik. Det er desværre ikke tilfældet.

Forsyning Helsingør skriver, at biomasse har fortrængt kul, som "klimasynder nummer 1". Dette er vel generelt set ikke forkert, men i Helsingør erstatter biomassen faktisk den mindre klimaskadelige naturgas, og ikke kul.

Endvidere påstår selskabet, at 92,8 % af dets træflis er dokumenteret "bæredygtig". Begrebet "bæredygtigt" bruges i flæng i debatter om klima og miljø. Men her er det vigtigt at huske, at i Danmark regulerer energisektoren sig selv uden lovkrav eller direkte politisk indblanding. Branchen har fået lov til selv at definere, hvad der er "bæredygtigt", og så er også en nem opgave at opfylde egne krav.

Branchens selvregulerende aftale mangler troværdige modeller for at udregne hele klimaeffekten af at høste og brænde biomasse. Desuden er der ingen sikre garantier for, at kun spildtræ og overskudstræ bruges som brændsel. Så når Forsyning Helsingør henviser til brancheaftalen som garanti for, at kun "god" biomasse bruges, så tangerer det vildledning. Hvor seriøst branchen selv opfatter aftalen, kan måske ses af, at en revision af aftalen planlagt til 2018 endnu ikke er gennemført.

I Verdens Skove indgår vi gerne i en seriøs og kritisk dialog om den biomasse, der bruges i Danmark. Det kræver dog, at branchen kommer ind i kampen, og viser vilje til at tage ansvar for Danmarks grønne omstilling. Sidst men ikke mindst, må selskaber som Forsyning Helsingør tage konkrete skridt for at udvikle og erstatte biomassen med reelt grønne energikilder som geotermi eller varmepumper. I Thailand var hvide elefanter kongelige gaver, man ikke kunne sige nej til, der var så dyre i drift, at de ruinerede modtageren.

Det vil være tragisk, hvis Forsyning Helsingør med det nye varmeværk har skænket Helsingørs borgere og forbrugere en kæmpe hvid elefant.