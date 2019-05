Plejehjemmet Grønnehaven er et af kommunens plejehjem. Foto: Andreas Norrie

Er plejehjem stadig attraktivt for ældre borgere ?

Debat Helsingør - 28. maj 2019 kl. 09:36 Af Erik Stubtoft, Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fornylig og samme dag var der to læserbreve i avisen, der handlede om manglende pladser på plejehjemmene i Helsingør kommune.

Marlene Harpsøe fra Dansk Folkeparti nævnte et forslag om, at alle skal have ret til en plejehjemsplads, når man er fyldt 80 år. Sympatisk men uoverskueligt. Selv om ikke alle 80-årige vil tage imod tilbuddet, så skal kommunen vel sikre, at alle de der vil det, skal have en plads. DF fortæller ikke, hvor lang ventetid, borgerne må acceptere eller giver svar på andre relevante spørgsmål.

Lene Lindberg fra Socialdemokratiet tager hul på en anden problemstilling, nemlig om kriterierne for at kunne få en plads på et af kommunens plejehjem, skal være mere smidige end i dag. Kort sagt: Skal politikerne ændre på de kvalitetsnormer, der blev vedtaget i december måned gældende for 2019.

Det er et rimeligt spørgsmål at stille i et læserbrev. De gældende kriterier skal nemlig ses efter i sømmene på et møde Sundheds- og Omsorgsudvalget til december - med henblik på at ændringer skal gælde for 2020. Derved giver Lene Lindberg - som er medlem af udvalget - mulighed for, at borgerne kan komme med forslag til ændringer.

Men ændringerne vil være afhængig af, hvad politikerne beslutter, når de vedtager kommunens budget for 2020. Det sker jo på et byrådsmøde i oktober måned. Ved den lejlighed skal byrådet formentlig også tage bestik af, at om 6-7 år er der behov for yderligere 400 plejehjemspladser - tilsyneladende blot for at dække det demografiske behov.

I den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt, hvis kommunen kan klarlægge - og fortælle det videre til borgerne - de to betænkeligheder, som tydeligt rører sig blandt ældre i kommunen.

1. Er det rigtigt, at antallet af mere eller mindre demente borgere på kommunens plejehjem udgør så mange, at der måske ikke mere er tale om plejehjem for "raske" ældre, som forventer et ophold med aktiviteter, fælles samvær, tid til omsorg mv. i lighed med tidligere alderdomshjem?

2. Er det mon rigtigt, at mange af kommunens ældre har fået den opfattelse, at "jeg skal i hvert fald aldrig på plejehjem" - underforstået, at det der førhen var en naturlig udvej i alderdommen, nu nærmest opfattes som noget af værste, der kan overgå en?

Der er naturligvis ingen ide i, at kommunen skal bygge et par plejehjem mere, hvis vi ældre i store tal har besluttet, at det ikke er sådan alderdommen skal tilbringes. I så fald skal den kommunale planlægning jo bevæge sig i andre retninger som boligfællesskaber, bedre forhold i eget hjem mv.