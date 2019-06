Helsingørs byråd taler meget om klimaet... Foto: Julian Isherwood

Er byrådet klimatosser?

Debat Helsingør - 14. juni 2019 kl. 15:23 Af Jørgen Bodilsen, Karin Claudia Steinberg, medlemmer af Enhedslisten Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klimatosser. Det var et af de udtryk, der kom frem i den netop afholdte valgkamp. Mange kaldte sig efterfølgende for klimatosser. Mange brugte det i en positiv ånd, men det var vel symbolpolitik uden reelt indhold.

På byrådsmødet i april vedtog byrådet nogle retningslinjer for at begrænse kommunens brug af flyrejser. Det er prisværdigt, at kommunen går forrest som et godt eksempel.

Derfor kan det undre, at man på nettet kan læse, at de byrådsmedlemmer, der skal til folkemødet på Bornholm skal flyve. Forhåbentlig er det ikke korrekt? Hvis de skal flyve, bør de deltagende byrådsmedlemmer forklare, hvorfor deres deltagelse i folkemødet er så vigtig, at det berettiger til at belaste klimaet med en fly rejse . Der er andre transportmuligheder for at komme til Bornholm.

På mødet i By-plan og miljø i maj blev den årlige fire dages studietur planlagt. Mon ikke man skulle have sprunget studieturen over i år, når der er et underskud på kommunens budget. Turen vil koste cirka 150.000 kr. Udvalget skulle vælge mellem at se en række relevante ting i Danmark og Sydsverige. Eller at tage til Schweiz og Sydtyskland. Begge ture var 4 dages ture. Udvalget besluttede turen til Schweiz. Forhåbentlig rejser de med toget? Selv om udvalget skal bruge 2 dages på togrejsen, når man nu vælger en studietur længere væk end Sverige og Danmark. ? Hvis de flyver, har miljø udvalget et forklaringsproblem. Hvad med KL´ topmøde til efteråret. Skal man også flyve til deltagelse der? Er beslutningen, såfremt de flyver, inden for rammerne af den beslutning, byrådet tog i maj?