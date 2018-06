En ulykke kommer sjældent alene

En aftale af prisen for leje, for den kommercielle FC Helsingør, af stadion, er heller ikke på plads. Et byggeprojekt, der nok vil trække sine dybe spor i kommunekassen, inden det er færdigt. Et flertal af politikere i byrådet har ikke anskueliggjort og dokumenteret, hvilke konsekvenser, det vil få for kommunen, at projektet er blevet så meget dyrere end budgetteret, Man bygger et stadion til 81,5 million, hvor et ungdomshold for eksempel kan træne. Der er vel ikke brug for 4.000 tilskuerpladser, men der bliver argumenteret om, se det skal nok blive brugt. Det er vel ikke optimal brug af et så dyrt stadion?