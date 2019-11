En samlet trafik- og mobilitetsplan

Debat

Vi mener, at der er mange gode takter for at vi kan få en samlet trafik- og mobilitetsplan i Helsingør Kommune. Politisk har spørgsmålet været behandlet i et § 17 stk, 4 Udvalg om trafik og infrastruktur, som er kommet med anbefalinger til ressortudvalget By, plan og miljø, ligesom trafiktemaer løbende er genstand for behandling i Center for by, land og vands områdegruppe for trafik, veje og parkering.