En ghettoplan med store huller

Debat Helsingør - 12. april 2018 kl. 07:46 Af Henrik Møller, Socialdemokratisk Folketingskandidat i Helsingør-kredsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Socialdemokratiet har lanceret sit udspil som hedder "Retfærdig og realistisk", som giver et bud på hvordan man kan sætte ind over for immigrationstilstrømningen og sikre en mere rimelig fordeling af de flygtninge. Men er også et bud på hvordan vi indfører nogle redskaber til at håndtere integrationsindsatsen i Danmark. Altså et bud på en samlet løsning af situationen her og nu, men også et bud på hvordan vi i fællesskab i EU kan løse Immigrationsstrømmen.

Kort efter dette udspil, kom regeringen så med sit Ghetto udspil, der primært forholder sig til udvalgte boligområder, men som jo ikke kommer med et samlet bud på, hvordan vi sikre at alle boligområder i Danmark har en almensektor hvor alle har lyst til at bosætte sig.

Fra Socialdemokratiet har vi meldt ud at vi selvfølgelig går i forhandling om udspillet, vi er jo også enige i målet om at der ikke skal være ghettoer i 2030.

Men der er nogle uspiselige elementer i udspillet.

Det drejer sig om at staten vil afskaffe ydelsesstøtte til almene boliger. Det vil hive 13 milliarder kroner af lejernes penge ud af Landsbyggefonden, penge der er tiltænk renovering og forbedring af eksisterende almene boliger.

Hvis det hul skal dækkes, så betyder det at der skal bygges færre almene boliger eller at der renoveres mindre. Det er ikke i orden.

Derudover så vil rammen for Landsbyggefonden være 21 milliarder fra 2019 til 2026. Heraf skal de 12 milliarder gå til de udsatte boligområder. Dermed vil der kun være 9 milliarder tilbage til 90 procent af den almene sektor.

Selvfølgelig skal der anvendes midler til de udsatte boligområder, men det er afgørende at det ikke alene sker på bekostning af resten af den almene boligsektor. For Helsingørs vedkommende så risikere vi at det vil betyde, at der vil mangle over 90 millioner kroner til renovering af bla. Nøjsomheden, Kingoparken, Rønnedalen, Hovparken, Frejasvej og Belvederevej.

Det er ikke OK. Så skal Ghettoplanen gennemføres, så skal det ikke gøres ved at fodre hunden med sin egen hale. Men regeringen må bidrage også med økonomi.

Der bor cirka en tredjedel af kommunens borgere i en almen bolig og mange af os vil når vi bliver ældre få behov for f.eks. et seniorbofællesskab eller anden form for almen bolig.

Derfor skal vi holde fast i ideen med at alle bidrager til at der bygges nye almene boliger.

Socialdemokratiet ønsker en almen boligsektor, der giver alle folk råd og mulighed for at bo godt.