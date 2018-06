Kystskrænten kan tydeligt ses bag stadionet. Foto: Peter Andersen

Duk op, du bøgeskygge skrænt så tæt ved Helsingør

Debat Helsingør - 08. juni 2018 kl. 20:45 Af Jørgen Manniche, Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Helsingør er et af de geniale historiske samspil mellem natur og kultur. Den gamle hævede havbund er næsten fuldt bebygget.

Genialt, at titusinder af helsingoranere, takket være den grønne og sociale Kong Peder fik boltret sig med fyraftenssport, så vi fik beskyttet lidt af den grønne kile mod alm. byudvikling. Genialt, at Strandvejen slår en bugt, så historiens skønne vingesus når sindet i vor nye nationalpark.

Lystslot og værft, kongeborg og store fragtskibe mellem vest og nordøst, sejl og Oslobåden, rav, kalk og litorinasnegle fra andre klimatider.

I pinsen kørte jeg mellem Vordingborg og Stege, og vi kunne ud over Smålandshavet se de bøgelyse øer ligge skært i solen og de og vi sang Nielsens Danmarkssang fra parlamentarieåret 1901. Iskappen havde flyttet landet fra Skandinavien, men siden er landet sunket nogle meter til skønne øer og broer. Kridtklinten dirigerede en bræ og en smeltevandsflod nordover. Det skar Øresund op, men isen blev kilometertyk, så hos os hævede landskabet sig i stedet 14-16 m, da istrykket forsvandt. Uden Møn havde vi vel kunnet gå til Helsingborg, om nogle boede her, og Thyco Brahe bevaret sin næse. Karmeliterhans var ikke kommet til Amerika før Columbus, og Buxtehude havde ikke inspireret Bach i Lybech. Sundtoldsmarkedet havde kun været fantasi, Shakespeare og danskerne havde aldrig opdaget os. Vi havde talt skånsk eller plattysk uden grænser og været glade for det, hvis vi var folkeoplyste og inddragne. Bare et sted på den skandinaviske halvø, muligvis næsten landfast med Tyskland.

Løberne, boldspillerne og sejlerne kender skrænternes historie, og værftsfolk mærkede dem, når de mosede ned eller hjem til nybebyggelserne.

Da eksercerpladsen blev nedlagt, ville man samle sporten derude, men på »cikkel« op over skrænterne fik man rigelig motion, hvis man ikke var et toptunet talent. Så planen lå stille.

Golfspillerne fik bil først, og morænelandskabet med isklumpsøerne og langsøerne var perleperfekt for dem. Men efterhånden flyttede vinteridrætten og den skrumpede fodbold derud sammen med sportsunionen.

Tegnestuen Møllen tegnede omkring 1990 et forslag til nyt stadion. Men faktisk ligger der lege- og sportspladser ved alle kommunens bebyggelser, og vi har masser af lokal sportsbredde. Selvfølgelig skal en større by som Helsingør også have flagskibe i sporten og råd til den dyre nye forsyning uden at skære een krone i velfærden. Vi valgte at fortsætte med topholdet ved Strandvejen uden ret mange forbedringer, vel vidende, at vi skyldte nogle moderniseringer, men slet ikke, hvad det internationale fodboldforbund presser igennem via superrige pengesamlere og meget lidt demokrati. Kun Holstebro og Kolding mangler vist af de større byer i Liga og 1. div. FCH har kun små sponsorer, og jeg efterlyser en solidarisk protest fra klubber uden for toppen og fra kommunerne og andre idrætsgrene mod presset om at spille t.v.fodbold på mørke vinteraftener og opvarmede baner.

Helsingør har sin egen sangbog, Er den tid forbi eller på vej igen ? Det afgør den ny kultur. Kan vi bare leve af nuets kræfter og tilfældigheder, hvor den generelle opgangstid hævede grundværdier med næsten 50 % , så der ligefrem kan komme umiddelbare penge i stadionflytteriet ? Bare flytte, rive ned ? Jeg ville udstykke en del af jordene, så vi får bedre råd til det besluttede stadion, hvis det kan bruges til mange idrætsgrene, spørge tennis og badmintonfolk igen, hvor de vil være, og over nogle år lave et fantastisk offentligt udflugts-udsynspunkt, gerne med petang, minigolf o.a. i resten af dette smukke stykke af Danmark og Helsingørs identitet. Helsingør SKAL i sine prioriteringer have råd til, at alle har råd til byen, med aviser som borgere, der ikke bare gir os enkeltheder, men også sammenhold, sammenhæng og kvalificeret mod og kritik. Dyk lidt dybere, hist og her, FAA, så vi spørger lidt mere kvalificeret, f.eks. om den grønne kile eller om, hvad der sker med vore folkeskoler, boliger og hospitaler, og så vi ikke får voksende modstandsbevægelser, fordi andre fik for let spil, og borgerinddragelsen kun bliver halv. Lad os få kædeansvar i Helsingørmodellen. Helsingoranerne er mere værd end de 110 millioners borgerliggørelse, der bare er spekulation trods lidt blandet bebyggelse. Åben samhørighed giver mange kræfter.

