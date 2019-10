Krydstogtsikbet Queen Mary 2 i Helsingø Foto: Foto: Allan Nørregaard

Drop nu de kajplaner!

Debat Helsingør - 01. oktober 2019 kl. 11:09 Af Erik Rasmussen, Trykkerdammen, Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat:

I tidligere indlæg har jeg advaret mod planerne om en krydstogt/industrikaj, men det ser ud til, at stærke kræfter fortsat arbejder ihærdigt på at få tankerne ført til virkelighed.

I førerfeltet har havnechefen markeret sig stærkt.

Nogle af fortalerne for planens gennemførelse af planen går så vidt som at hævde, at det er venstreorienterede menneskers følerser, der løber af med dem.

Det rene nonsens men det ser ud til, at alle kneb gælder. Men uanset hvordan man end vender og drejer sagen, vil en kaj ved Trykkerdammen være nærmest det man kan kalde en katastrofe for miljøet i området og i Helsingør.

Heldigvis er antallet af modstandere af en kommende industrikaj voksende, men om det er nok til at forhindre skandalen er uvis.

Tør man håbe på, at fornuften blandt politikerne vil sejre?

Hvis vore lokale politikere er i tvivl om, hvilken stor skade en industri/krydstogtskibskaj vil skade for både det lokale miljø og ikke mindst for Kronborg, bør man give sig tid til at læse Jan Flintrups fremragende indlæg i Frederiksborg Amts Avis (bragt den 25. september).

På en nøgtern måde ridser han nogle af de store problemer op, som en kommende kaj vil skabe.

I sit indlæg skriver Jan Flintrup bl.a.:

"Mange kan sikkert huske kommunens sager mod badebroerne og bådhusene på strækningen Søndre Strandvej. Det skete fordi der skulle være frit udsyn til Kronborg og byens tårne, når man kom kørende og sejlende fra Snekkersten. Et kompromis mellem kommunen og lodsejerne har i dag resulteret i, at det er et meget smukt syn til Kronborg og byens kirketårne, der møder borgerne og byens gæster. Dette vil ikke helt harmonere med et ny udsyn til en industrikaj foran Kronborg, hvor kraner læsser flis.

Mange læsere vil sikkert også huske noget om sigtelinjer fra lysanlægget på Helsingør fodboldstadion, så måske kunne der opstå problemer med det".

Spørgsmålet er nu, om vore politikere har forstået alvoren i det, de senere skal tage stilling, og at de derfor ikke vil lade sig narre af konklusionen på en kommende rapport, hvis resultat man allerede kan gætte sig til. En konklusion som antagelig vil sige god for en kommende kaj. Håber jeg tager fejl.

Som beboere på Trykkerdammen har vi oplevet de store gener, der allerede nu er skabt på Sdr. Strandvej på grund af bl.a. manglende parkeringsmuligheder.

Kommune har allernådigst lade male en gul stribe for at forhindre parkering tæt på rundkørslen. Det skal de naturligvis have tak for.

Men hvad vil det betyde, hvis vi får den uønskede kaj?

Kan det tænkes, at det bliver et farvel til Brolaugets badebro? Et farvel til roklubben? Og et farvel til Bådudlejningen?

Tanken om at der skal anlægges p-pladser til bl. a. store busser i det sårbare område er mere end rystende.

Hvem tør i øvrigt tænke på, hvad der vil ske, når store lastvogne skal fragte flis fra store industriskibe?

Er tiden ikke efterhånden inde til, at vi som borgere vælger at stå sammen og i fællesskab gøre vores politikere opmærksom på, at vi ikke vil finde os i, at de handler hen over hovedet på os: Vi vil IKKE have en krydstogtskib/industrikaj ved Trykkerdammen - og i Helsingør i øvrigt. Hverken for vores eller klimaets skyld.

Vores smukke by skal ikke svines til fra krydstogtskibes forurening eller fra larmende og forurenende godstrafik.

