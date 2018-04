Djøfifiseringen af kommunen!

Der foregår for tiden en debat om reglerne for tildeling af førtidspension. Alle kommuner hævder, at de følger lovgivningen. Men resultatet er, at det er lettere at få tildelt førtidspension på Bornholm end i København. Hvordan træffes beslutningen om, hvilke fortolkninger, der skal lægges til grund for tildelingerne? Kommunalpolitikerne må stole på, at embedsværkets fortolkninger er rigtige. Men embedsværket skal jo også sørge for at kommunens budgetter overholdes. Der en økonomisk gevinst for kommunen på mellem 37.000 og op 60.000 indbyggere, så længe den der søger førtidspension forbliver på kontanthjælp. Man kan få den tanke, at det er en form for »kassetænkning«, der giver forskellene mellem kommunerne.