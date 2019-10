Budgetforhandlingerne er i gang på rådhuset på Stengade, og servicen på handicapområdet bliver efter alt at dømme også ramt af sparekniven. Foto: Sarah Marie Winther

Disse mennesker er vores fælles ansvar

Debat Helsingør - 05. oktober 2019 kl. 19:47 Af Jacob Svendsen, formand for LEV i Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikere og medier har lagt op til (endnu) en gyser, når byrådet i de kommende uger skal nå til enighed om budgettet for 2020.

Der er ikke blevet lagt skjul på, at der især bliver brugt penge på voksne - men også børn - med såkaldt særlige sociale udfordringer. På området holder budgettet for i år ikke, og der kommer til at mangle mange millioner næste år.

Det ser ud til, at et stort politisk flertal ser sig selv som mere eller mindre magtesløse, og alt tyder på, at der igen skal gennemføres store besparelser indenfor i hvert fald det specialiserede voksenområde. Automatpiloten er slået til.

Før forhandlingerne går i gang, vil vi i Landsforeningen LEVs lokalafdeling gerne sikre os, at både politikere, borgere og vælgere virkelig forstår, hvad der er på spil. LEV repræsenterer borgere i alle aldersklasse med psykisk udviklingshæmning. Det er meget forskellige borgere med forskellige evner, handicap, drømme og personligheder. Men de har en ting til fælles: Alle er de uforskyldt i deres handicap, og alle tilhører de den absolut svageste gruppe borgere i vores kommune.

Lad os derefter slå fast - helt fast - at merforbruget af penge ikke på nogen måde skyldes et overforbrug. År for år er kvalitetsstandarder og de generelle vilkår for disse borgere blevet beskåret, effektiviseret og rationaliseret. Der er ikke tale om, at disse svage borgere har fået det 'for godt' - ja de har end ikke fået det bedre!

Den vigtigste årsag til budgetproblemerne er ganske enkelt, at der er kommet flere svage og skrøbelige borgere. Det skyldes en blanding af uforklarlige årsager, samfundsudvikling og for dårlig forebyggelse. Intet af det, kan man klandre disse borgere selv for.

Alligevel mener et flertal af politikerne - men næppe Helsingørs borgere - at det er de selvsamme svageste og mest spinkle skuldre, der igen skal bære de tungeste byrder - besparelserne skal findes netop på deres eget område.

Det er ikke rimeligt. De er uforskyldte i deres situation. Vores tilbud til dem har ikke været gode nok. Og frem for alt er både Danmark og vores eget Helsingør et samfund, hvor vi står sammen om at hjælpe de mennesker der har hjælp behov.

Hånden på hjertet. Se jer omkring! Vi mangler ikke penge i Helsingør, vores kommune er ikke fattig, beskæftigelsen stiger, tilflytterne kommer. Men alligevel skal de spinkleste skuldre bære de største byrder.

Det kan gøres bedre! Og det er ganske enkelt ikke godt nok at henvise til tekniske forklaringer, kommunale udgiftslofter, budgetlove og EU's konvergenskrav, sådan som vores ansvarlige politikere gør rutinemæssigt.

Brug nu alle midler til at finde løsningerne! Lad være med at stirre jer blinde på alt det, I tror I ikke kan. Vend hver sten, vær kreativ, vær nysgerrig og fremfor alt: vær modig. Se ikke bare på udgiftssiden men se også på indtægtssiden i vores rige kommune.

