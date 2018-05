Det omdiskuterede stadionprojekt. Foto: Helsingør Kommune

Det er menneskeligt at fejle, men ikke min politik at tilgive

Debat Helsingør - 31. maj 2018 kl. 19:03 Af Rolf Vallebo Thorngaard, L.I Brandes Alle, Frederiksberg

Helsingør Kommune og Københavns Kommune er kommet i søgelyset, fordi de begge har benyttet udefrakommende rådgivning, til et stadion byggeri, og den verserende sag omkring Anne Mee Allerslev. I begge tilfælde, er der sket grove fejl fra rådgivernes side, som i begge sager, drejer sig om tal og økonomi, og ikke det rent juridiske aspekt, som man må forvente, at en fagudlært advokat, bør kunne hitte ud af. Nu kommer der, mod alle odds, et nyt stadion til FC Helsingør, finansieret af skatteborgerne, og som bygges med en budgetoverskridelse, der vil kandidere til optagelse i Luksusfælden. OK - Helsingør Kommune har lyttet til eksterne rådgivere, og det er nok meget klogt på den lange bane, for så kan en budgetoverskridelse, nemlig ikke hæftes på beslutningstagerne i Helsingør Byråd. Der er fortsat mange ubekendte faktorer i stadion-sagen. Der er nævnt en færdig pris på 81.5 mill. kr., men dækker den pris også en VIP Lounge til oplyste 12 mill. kr., eller er det et tillæg til byggeriet? Markedslejen af stadionet skal følge de generelle markedsvilkår, men spørgsmålet er; Hvad skal FC Helsingør betale i månedlige markedsleje af det nye stadion, og hvordan sker afdragne på VIP Loungen, hvis altså den bliver etableret ? Driftsomkostningerne til et nyt stadion påhviler FC Helsingør, og generel vedligeholdelse går til Helsingør Kommune, men spørgsmålet er, om der overhovedet er økonomi i FC Helsingør, til at betale for rettighederne til det nye stadion - er der det, og er der stillet økonomisk garanti til Helsingør Kommune ?

FC Helsingør ligger veltilrettelagt i 1. division, men alligevel ulmer der bagerst i kulissen, en uforståelig uoverensstemmelse, imellem hr. Janus Kyhl og hr. Christian Lønstrup. En uoverensstemmelse, der handler om, hvornår FC Helsingør kan være tilbage i landets bedste fodboldrække. Imellem de to, er der bred uenighed om det. Tilsyneladende har hr. Janus Kyhl indtaget lykkepiller lige efter nederlaget til Silkeborg ( play-off red. ), og med julelys i øjnene sagt; FC Helsingør rykker op efter næste sæson. Lidt anderledes og fattet var hr. Christian Lønstrup omkring fremtiden for FC Helsingør - jeg hælder mest til ham.

Jeg tror, at det nye stadion bliver en farce, hvor der vil ske yderligere budgetoverskridelser, og forventeligt også, at hele molevitten bliver foræret til fri afbenyttelse for FC Helsingør. Skylden er vores egen, for vi kunne bare have stemt på andre kandidater til sidste kommunalvalg, men når det kun er Enhedslisten, der stemmer i mod et nyt stadion, så er det nok bedre med konservativ politik, og nogle enkelte slugte kameler undervejs, fremfor en total dominans af den politik, som Enhedslisten ønsker udført på landsplan.

Når alt dette er sagt, skal man huske på, at FC Helsingør er en privatejet virksomhed, der køber og sælger for egen regning. En virksomhedsform, som også er karakteriseret i det danske erhvervsliv fx inden for detailhandlen, og som Helsingør Byråd, har valgt at give en økonomisk støtte i 2017, som udløser en flot sølvmedalje blandt alle de andre superligaklubber, der modtager lignende tilskud fra deres respektive kommuner.