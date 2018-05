Modstanden mod det nye stadion har været betydelig. Det kom frem ved et borgermøde her i Helsingør Hallen. Foto: Andreas Norrie

Derfor stemte jeg nej til nyt stadion

Debat Helsingør - 30. maj 2018 kl. 09:54 Af Silas Drejer, byrådsmedlem, Socialdemokratiet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Det har ikke været med min gode vilje, at gå imod flertallet i den Socialdemokratiske gruppe. Det kræver en forklaring, når man stemmer mod sit eget parti i byrådet, og jeg skal med dette indlæg forsøge at fatte mig i korthed.

Læs også: Nyt stadion for de mange

Hvis ikke man kan bygge et stadion til 57 millioner kroner, så må man sadle helt om, og være realistisk i forhold til kommunens begrænsede midler. Helsingør Kommunes administration har anbefalet byrådet, at undgå flere nye tillægsbevillinger til byggeprojekter, netop fordi kommunes anlægsramme er fyldt helt op til bristepunktet i de kommende år - med byggerier til langt over en halv milliard kroner. Derfor påpeger jeg, at jeg som Socialdemokratisk folkevalgt, ikke kan stå inde for flertallets prioritering i denne sag.

Det er besluttet i seneste budgetaftale, at der skal foretages yderligere anlægsinvesteringer - bl.a. i forlængelse af masterplanen for daginstitutionsområdet, investeringsplanen for bymidten i Helsingør samt udbygning af den eksisterende svømmehal. Samtidigt følger der store udgifter med istandsættelse af værftshallerne. Og oven i købet har konstituerings-partierne forpligtet hinanden på at bygge flere billige boliger. For mig at se, kan vi simpelthen ikke tillade os, at bruge flere penge på det stadion.

Med regeringens stramme serviceloft, der holder kommunerne i et jerngreb i forhold til at investere i velfærden, og med de lokale skattelettelser fra de borgerlige i byrådet in mente, er det ikke min første prioritet at bruge penge fra fællesskabets kasse, på noget som ikke er absolut nødvendigt. Som byrådspolitiker for Socialdemokratiet er mit primære fokus rettet på velfærden. Initiativer til gavn for fritid, underholdning og fornøjelse er gode, men hver ting til sin tid.

Man kan have en politisk diskussion om, hvad der er samfundsgavnligt og hvad der ikke er. Det er der mange delte meninger om. Jeg mener ikke et stadion på samme måde er samfundsgavnligt, som fx et sundhedshus er. Idræt og fodbold er i sig selv gavnligt for rigtig mange mennesker og havde vi råd til det hele, havde jeg også stemt for et stadion. Som byrådspolitiker er jeg valgt til at lave en politisk prioritering af ressourcerne - og derfor stemte jeg imod at bygge et nyt stadion, som kræver tillægsbevillinger i millionklassen.

Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at vi i byrådet ikke kunne stå sammen om at trække i »nødbremsen« overfor dette stadionprojekt. Socialdemokratiet har lovet på landsplan, at skabe bedre rammer og vilkår for vores ansatte i de offentlige institutioner, børneinstitutioner, skoler og ældrepleje - den linje var hovedtemaet i min valgkamp og blev gentaget igen og igen i annoncer, læserbreve og på valgmøder. Det kommer nok ikke som en overraskelse, at jeg sammen med mine partifæller forsat agter at arbejde for velfærden i byrådet. Vi skal have alle med i Helsingør Kommune.

