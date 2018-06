Derfor skal vi have et nyt stadion

Debat Et bredt flertal i byrådet besluttede d. 28. maj at stemme ja til et nyt stadion på Gl. Hellebækvej til en pris af 81,5 millioner kroner. Det var en rigtig god beslutning af flere grunde.

For det første betyder det, at vi får mere samling på idrætsfaciliteterne. For det andet betyder det, at vi får et moderne stadion med kunstgræs, der kan bruges af bredden og ikke kun eliten - hver dag, året rundt. Det er værd at bruge penge på. Og for det tredje, så får vi frigjort en meget attraktiv grund, hvor det nuværende fodboldstadion ligger, og som kommunen kan få mange penge for. Det er også værd at huske på, når vi snakker om den samlede byggesum.