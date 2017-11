Julie Herdal Molbech på valgaftenen. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: Der er stadig alternativet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Der er stadig alternativet

Debat Helsingør - 22. november 2017 kl. 11:32 Af Julie Herdal Molbech, Spidskandidat Alternativet Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Alternativet opnåede 2,8 pct. af stemmerne ved kommunalvalget i Helsingør - desværre ikke nok til at få et mandat ind - men nok til at at vidne om, at vores grønne og demokratiske håb faktisk har slået rod også her i Helsingør. Og det er jeg megastolt over! Tusind tak til hver og en af jer, der har sat et kryds ved Alternativet. Og tusind tak for al den opbakning og støtte, I har givet mig i valgkampen - det har været sjovt!

Vi arbejder videre, selvom vi ikke fik en plads i byrådet: Jeg kæmper fx for, at Helsingør kommune laver en strategi for at bevare og udvikle vores biodiversitet. Det kan man helt konkret gøre ved at nedsætte et §17 stk. 4 udvalg, der udarbejder en biodiversitetsstrategi, som skal vedtages i 2018 til omgående implementering.

Det vil bidrage med flere perspektiver og forhåbentlig faglige kompetencer i denne sag, som er så vigtig. Ikke mindst i en kommune, der er dybt involveret Naturpark Kongernes Nordsjælland.

Alternativet Helsingør har desuden den enorme glæde at være i tæt samarbejde med Alternativets Unge, idet vi har to unge som en del af vores bestyrelse. Jeg glæder mig til i samarbejde med dem og alle interesserede borgere, at arbejde med den Alternative politiske dagsorden i Helsingør. Vi vil fortsat arbejde for fx borgerinddragelse, de unge med i politikudvikling, grøn by og at sætte folkeskolen fri. Kom og vær med!