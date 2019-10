Borgmester Benedikte Kiær. Foto: Rhonda Brendstrup

Der er ikke truffet beslutning om nyt kajanlæg

Debat Helsingør - 22. oktober 2019 kl. 13:57 Af Benedikte Kiær, borgmester(K) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Jeg vil gerne slå en ting fast med syvtommersøm: Der er ikke truffet nogen beslutning om et nyt kajanlæg i Helsingør trods "nogen" forsøger at skabe et andet billede. Derimod er der sat gang i et hav af undersøgelser. Intet andet.

Læs også: Bestemt nej til kaj og nej til partiformand

Med udsigt til, at der måske kommer en fast forbindelse, er der brug for at overveje, hvad der så skal ske med Helsingør havn. Og det er de tanker, havnebestyrelsen er i gang med, herunder undersøge muligheder, perspektiver og konsekvenser ved et nyt kajanlæg. Havnebestyrelsen har bestilt en række undersøgelser, f.eks.:

- miljøpåvirkninger i bred forstand samt muligheder for samarbejder for at fremme havmiljøet lokalt i Øresund

- rentabilitet af en erhvervs- og krydstogtskaj (INGEN steder tænkes der industrihavn)

- EU's dagsorden ift., at transport af gods og varer fremover i højere grad skal ske til vands end ved lastbiler,

- muligheder ved landstrømsanlæg, også ift. omlægning af transporten til mere grøn transport i Helsingør

Det er et udsnit af undersøgelserne. Derudover skal havnebestyrelsen på studietur til et par andre danske byer med et kajanlæg til både erhverv og krydstogt ligesom potentialerne ved landstrøm skal undersøges nærmere. Kort sagt er der ikke truffet andre beslutninger end at undersøge og få fakta på bordet i en sag, der i større og mindre grad er talt om i rigtig mange år.

Ingen tidsplan

Det er derfor forkert, når "nogen" påstår, at der vil blive lagt et projekt frem i november, så beslutning kan tages i januar efter høring. Der er slet ikke udarbejdet en tidsplan samt plan for, hvordan borgerinddragelse skal finde sted. Det er også forkert, når "nogen" påstår, at der jo er truffet en beslutning, når der sker markedsføring af Helsingør som krydstogtdestination. Undskyld mig, tror man virkelig, at de krydstogtskibe, der er kommet gennem de seneste mange år bare er kommet af sig selv? Nej, krydstogtskibe dropper ikke bare forbi og lægger til kaj eller på reden. Faktisk er der i mange år sket markedsføring af Helsingør som krydstogtdestination - f.eks. via Visitnordsjælland og nu gennem havnen selv. Men det ser nogen bort fra og skaber i stedet mistillid til politikerne ved at bruge de midler, der sættes af til markedsføring som bevis for deres påstande. Det er også forkert, når "nogen" påstår, at politikerne vil have en industrihavn. Der er slet ikke en industrihavn på bordet! Påstanden om, at det er kommunekassen, der skal betale er også forkert. Anlæg af et evt. kajanlæg vil blive finansieret gennem havnen, som er uafhængig af kommunekasse. Kronborg og det æstetiske bliver også draget ind i debatten. Men selvfølgelig vil der ikke blive taget beslutninger, der blokerer for sigtelinjer til Kronborg ligesom der ikke er nogen i havnebestyrelsen, der kunne overveje et kajanlæg, der vil ødelægge Helsingør by's smukke udtryk.

Absurd

Sådan kunne jeg blive ved ift. alle de påstande, der med løs hånd er smidt ind i den offentlige debat. Især gruppen "Nej-til-kaj" er meget aktive, og de går endda går så vidt, at de antyder, at det er støtter til borgerlige partier, der står bag sidste uges hackning af deres hjemmeside for dermed at stoppe en demokratisk debat! Det viser, hvor absurd debatten er. Ligeså absurd er det, at "Nej-til-Kaj" forsøger at gøre mig som borgmester og mit parti som erklærede tilhængere af deres påstande om en erhvervs-, industri- og krydstogtkaj i Helsingør. Et kommunikativt træk, så de dermed kan få sat ansigt og et menneskeligt mål for deres kampagne, hvilket kan booste kampagnen ved at medierne skriver endnu mere om deres kampagne og alle dens påstande. Ja, og nu kom også jeg til at skrive om kampagnen. Men hverken den konservative byrådsgruppe eller jeg vil spændes for deres vogn.

Analyser og fakta

Den konservative byrådsgruppen har ikke taget stilling til et nyt kajanlæg. Den eneste stillingtagen vi har foretaget er, at vi vil have undersøgelser, analyser og fakta på bordet. Vi mener nemlig, at vi som politikere har pligt til at indhente viden, få vendt alle sten samt få foretaget en bred borgerinddragelse inden, der tages nogen beslutning. Ligesom vi mener, at viden og fakta er afgørende i en demokratisk debat og for at der kan tages beslutninger på et oplyst grundlag. Derfor fastholder vi, at de undersøgelser, der er sat i gang skal fortsætte - og er der behov for svar på yderligere spørgsmål, så SKAL der også være plads til det.

Sorry for min lange opdatering. Men i en tid, hvor der efterlyses tættere samarbejde og større tillid mellem borgere og politikere, så er det utroligt trist, når der gang på gang sættes kampagner i søen, som graver grøfterne dybere og skaber mere mistillid. Der er ingen politikere, der har gevinst af, at der kommer et nyt kajanlæg i Helsingør. Politikere er hverken "svin" eller har "lort i hovedet", som man kan læse på "Nej-til-Kaj"s facebook side. Politikere er blot almindelige mennesker, der forsøger at tage stilling og træffe beslutninger på et sagligt grundlag. Og det er det, vi forsøger i denne som andre sager.

