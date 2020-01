Send til din ven. X Artiklen: Den politiske magtarrogance er skræmmende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Den politiske magtarrogance er skræmmende

Debat Helsingør - 15. januar 2020 kl. 13:45 Af Peter Kirkeby, Trykkerdammen, Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Byrådspolitikernes arrogance og ligegyldighed med borgernes sikkerhed, kan nu måles på det de gør og hvad de har besluttet.

Læs også: Markant socialdemokrat kan ikke stemme for omstridt krydstogtkaj

Trods et "Notat vedrørende fliskørsel fra Helsingør Havn til Energivej", udarbejdet af Helsingør Kommune - Center for By Land og Vand (BLV) i samarbejde med Forsyning Helsingør (FH), hvor der beskrives en række problematiske observationer af trafikale situationer, med de store og mange transporter med flis-lastbilerne, beslutter Havnebestyrelsen og hermed ligeledes byrådspolitikerne, at se bort fra faresignalerne - alene for at imødekomme FH af finansielle årsager.

De trafikale udfordringer omkring borgernes og turisternes færdselssikkerhed, som de beskrives i notatet, ligger tilsyneladende ikke politikerne på sinde.

Det er beskæmmende at læse notatet og derefter opleve politikernes ligegyldighed, i deres bestræbelser på at retfærdiggøre det nye Biomassefyrede Kraftvarmeværk - og desuden i forsøget på at retfærdiggøre Havnechefens og Havnebestyrelsens bestræbelser på at få en Multikaj i Helsingør, til en kvart milliard - samtidigt med at FH har fået til opgave at arbejde fra biomasse, hen mod alternative vedvarende energisystemer.

Helsingør Forsyning ønsker naturligvis, den for FH billigste transport og dette ønske er imødekommet af de folkevalgte byrådspolitikere - trods BLV's advarsler og til trods for de ekstraordinære trafikale skader, som de mange tunge lastbiler, i henhold til Center for By, Land og Vand, forårsager på byens veje og trafikale anlæg.

Da notatet har været fremlagt i Havneudvalget, må man jo formode at Havnebestyrelsen/Økonomiudvalget har læst og drøftet konsekvenserne og, dette til trods, har valgt at se bort fra advarslerne.

I stedet valgte Havnebestyrelsen at henvise til Advokatfirmaet Bech-Bruun's notat, med en fortolkning af Lokalplan 1.119 vedr. Losning af flis - et tvivlsomt notat som giver udtryk for at transport og losning af flis fra Kongekajen, er lovlig.

- Og hvad så?: i den sidste ende er det jo Helsingør Kommunes skatteborgere der kommer til at betale, for de følgeskader transporterne afstedkommer, hvormed Forsyning Helsingørs ønske om den billigere transport er opfyldt.

Meget skal ændres, ved det kommende kommunalvalg i 2021.

relaterede artikler

