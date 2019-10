Det handler om mere end havudsigt, skriver læseren. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Den demokratiske debat - er det bare et blålys? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Den demokratiske debat - er det bare et blålys?

Debat Helsingør - 31. oktober 2019 kl. 06:18 Af Peter Kirkeby, Trykkerdammen, Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Havnechef Jesper Schrøder, og de politiske kræfter der så varmt anbefaler den påtænkte kaj, har indtil nu haft held til at rejse tvivl om de bevæggrunde, der ligger til grund for Nej-til-kaj-sigernes kampagne.

Læs også: Kostbare gæster

Det er lykkedes dem at give et billede af, at det handler om nejsigernes udsigt til Øresund og Kronborg. Beklageligvis har ingen fundet anledning til at undersøge, hvad Nej-til-kajs påstande reelt er baseret på, trods henvisninger til Havnebestyrelsens godkendte mødereferater - i stedet har man besluttet at modstanden bygger på udokumenterede påstande og følelser.

Jeg har ikke Sundudsigt - men det er jo ikke en interessant eller relevant oplysning, i den historie som er lykkedes at frembringe - men, det er fakta!

Jeg er beboer i en af Boliggårdens lejeboliger, og er bekymret for den øgede trafik på den i forvejen svært belastede Flynderborgvej/Kongevejen og den øgede belastning og udledning af NOx og CO2 fra såvel køretøjer som fra skibe.

Det er lykkedes at give indtryk af, at de påstande der er sendt i bl.a. Dagbladet som små "annoncer", er udokumenterede - man har bevidst undladt at følge op på disse budskaber, som alene henviser til Havnebestyrelsens referater - så medmindre disse referater er usande? - så det er muligt at følge Havnebestyrelsens arbejde og beslutninger gennem referaterne - bortset fra et enkelt møde, som påstås at være en mundtlig beretning fra havnechefen, og som derfor ikke er refereret.

Havnechefen ønsker fremadrettet, ifølge en ekstrem venlig og velkomponeret samtale i en podcast på hjemmesiden Stadsmagasinet, at kajen fremadrettet skal benævnes "Multikaj". Multikajen skal modtage fragt ad den "blå motorvej" Øresund, hvorefter lastbiler skal viderebringe fragten til destinationer på Sjælland. Den øgede trafikale belastning af den Flynderborgvej/Kongevejen er efter havnechefens udsagn ubetydelig.

Så vidt jeg er orienteret, fragter skibe ikke små brune pakker, men containere med stykgods. Hvorledes disse containere bringes i land og fordeles på de respektive lastbiler, fortæller havnechefen ikke noget om - men Havnechefen forsikrer, at der ikke skal være kraner på multikajen.

Der vil kun blive nogle mindre administrations- og servicebygninger - og der vil ikke komme til at henstå containere på havnen - hvorfor man må formode at der da henstår det nødvendige antal lastbiler som afventer fragtskibenes ankomst.

Multikajen skal naturligvis også tage imod flis til Helsingør Forsynings nye forbrændingsanlæg - og skal forresten også tage imod 40-60 krydstogtskibe årligt, med op til 6.000 krydstogtturister pr anløb, udtaler havnechefen. Alle disse aktiviteter til trods, vil det kun belaste den ensporede vej, tæt på bymidten, med yderligere ca. 40 køretøjer pr. dag, udtaler havnechefen - Sammenholdt med Havnebestyrelsens referat af 17-06-2019, hvor det fremgår at der er modtaget 11 anløb af lastskibe med træflis.

Siden december 2018 - juni 2019 er der transporteret 21.528 ton træflis med 886 tur/retur lastbilkørsler til kraftvarmeværket. Det er ca. 80 lastbillæs pr. skib - og nu dertil yderligere 40 transporter pr. dag ifølge havnechefen?

Havnechefen undlader behændigt at medregne de ca. 1.200 lastbiler der i forvejen kører ombord på færgerne mellem Helsingør og Helsingborg hver dag.

For endeligt at understrege multikajens store betydning for Helsingør, påstår havnechefen, at den bynære multikaj, vil blive en grøn dynamo for omstillingen mod et CO2-neutralt Helsingør og samfund.

Alle disse udtalelser er udokumenterede profetier - og er derfor ikke udtryk for fakta - hvorimod jeg formoder at Havnebestyrelsens referater, Havneloven og diverse bekendtgørelser må betegnes som fakta?

relaterede artikler

Har S sagt ja til krydstogtkaj? 30. oktober 2019 kl. 14:11

Kære Julie Herdal Molbech 29. oktober 2019 kl. 21:25

Helsingør er ikke gearet til massiv krydstogtturisme 29. oktober 2019 kl. 13:49