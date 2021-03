Debat: Klimarådet giver HH-forbindelse et ekstra minus på ca. 3 mia. kr.

Hele verden forsøger at begrænse CO2-udledningen. Det betyder, at CO2-udledningen, tages med, når man beregner samfundsregnskabet af store anlægsprojekter som HH-forbindelsen. Derfor er CO2-udledningen også medregnet i "Samfundsregnskabet", som er et afgørende argument for at prioritere et trafikprojekt frem for et andet, og dermed også for, om HH-forbindelsen er realistisk.