Christian og Henrik, det er fandeme skidt politisk håndværk, skriver Allan Berg Mortensen. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: De sørgelige centrum/venstre partier. Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De sørgelige centrum/venstre partier.

Debat Helsingør - 26. november 2017 kl. 12:06 Af Allan Berg Mortensen, byrådsmedlem Enhedslisten Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat:

Ved kommunalvalget i 2009 var der rødt flertal I Helsingør men Jan Ryberg fra Lokaldemokraterne ville ikke pege på Henrik Møller fra Socialdemokraterne. Jan pegede i stedet på Per Tærsbøl fra de Konservative.

Ved valget i sidste uge blev der flertal af centrum/venstrepartierne men Christian Donatsky vil ikke samarbejde med Jan Ryberg, selvom det kan give ham borgmesterposten.

I stedet peger Socialdemokraterne og Radikale nu på en konservativ borgmester. Konsekvensen er at Marlene Harpsøe fra Dansk Folkeparti får posten som formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget og dermed rigtig stor betydning for indsatsen for flygtninge og arbejdsløse.

Christian og Henrik, jeg er sikker på at I kan huske Marlene Harpsøes bemærkninger på byrådsmødet, da vi behandlede sagen om 5 flygtningekvinder der skulle i uddannelse på et plejehjem. Marlene ville hverken have at de skulle i arbejde, i uddannelse eller gå derhjemme. Hvad flygtningekvinderne så konkret skulle foretage sig, svarede Marlene aldrig på.

Christian og Henrik, forslaget om at give de 5 kvinder en uddannelse på et plejehjem, var aldrig blevet rejst, hvis Marlene havde været formand.

D. 10. februar 2016 udtalte Marlene Harpsøe, fra Folketingets talerstol: Der skal være et økonomisk incitament for at tage et arbejde, hvis man er på kontanthjælp, som en forklaring på hvorfor hun støtter kontanthjælpsloftet.

Selvfølgelig skal der det og det har der altid været. Christian og Henrik, I ved lige så godt som jeg, at kontanthjælpsloftet og alle de andre fattigdomsskabende reformer, er med til at presse lønningerne og fastholde borgere i dyb fattigdom.

Det er flygtningene og de arbejdsløse der kommer til at betale prisen for jeres hovmod.

Det er hovmod når Christian foretrækker og accepterer dårligere forhold for flygtninge og arbejdsløse, fordi han ikke vil arbejde sammen med Jan.

Det er hovmod når Henrik hellere peger på Benedikte, end går i opposition. Uden Socialdemokraterne er det et meget spinkelt og usikkert flertal der er bag Benedikte.

Christian og Henrik, det er fandme skidt politisk håndværk. Kom nu til fornuft inden d. 4. december.

relaterede artikler

Hecht-Nielsen: Svært med amerikanske tilstande 24. november 2017 kl. 13:08

Christoffersen: Overrasket og glad 24. november 2017 kl. 07:27

- Jeg er bare så glad 23. november 2017 kl. 20:08