Regionens sundhedshus i Murergade. Foto: Sarah Marie Winther

Danmarks dårligst placerede sundhedshus

Debat Helsingør - 19. april 2018 kl. 15:30 Af Godtfred Jørgensen, Hestens Bakke, Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Det er jo ikke personalerne, som vi borgere er utilfredse med. De ligger vandret for os borgere, det er såmænd de elendige politiske beslutninger, der udløser utilfredshed her i Helsingør. Det er jo syge og svage borger der mange gang kommer til behandling, og det er rædsomme parkeringsforhold. Ambulancer må holde i Murergade og rullestolsbrugere må desværre til tider sættes af på cykelstien. Handicappede og svage har svært ved at bruge huset, og er hunderæde for komme over gaden. Siddepladser i venteværelset kan det også knibe med til stor gene for de svage.

At ansvarlige politikere med ansvar for folkesundhed kan finde på at byde borgerne sådan en nedvurdering, uha vores hospital på Esrumvej kunne da bruges indtil »Supersygehuset« var færdig, men ak nej. Og vi blev da rystet i vor grundvold her i Helsingør, og hvad kommer der ud af det nedslidning af personalerne og stor gene for de syge med uhyggelig overbelægning?

Cirka 50.000 klageråb kom fra os i Helsingør og opland, men vi blev nedvurderet af magtfulde politiker så´underskrifterne var intet vær? Vi borgere kan så glædes over vi får et super sundhedshus på Prøvestenen som vor borgmester og politikere må høste megen ros for, og vi håber som borgere på en værdig behandling i vort slidte sundhedssystem.