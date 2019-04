Dong-salget vækker stadig debat. Foto: Dong Energy

DONG-sagens fem sandheder

Debat Helsingør - 24. april 2019 kl. 16:17 Af Erik Stubtoft, Helsingør

Debat

Er der noget bedre end at få sandheden at vide? Det gælder alle vegne. I familien, på arbejdspladsen, fra venner og bekendte - og når det gælder politik. Men får vi altid sandheden at vide, når det virkelig gælder?

I dagene op til påsken spillede nogle fantastisk dygtige skuespillere - Ina-Miriam Rosenbaum og Kristian Halken - et teaterstykke i Toldkammeret om en sandhed. Titlen på historien var »Corydong«. Alene titlen får vel tanken for mange danskere hen på det virkelige politiske teaterstykke, hvor tidligere finansminister Bjarne Corydon fra Socialdemokratiet, spillede en særdeles central hovedrolle.

Det var da også Bjarne Corydons jongleren med sandheden om salget af danskernes energi-guldæg, DONG, der var selve oplevelsen i teaterstykket. Her fik vi med Ina-Miriam Rosenbaums utrolige morsomme persongalleri af finanskongen Fritz Schur, et par DONG-direktører mv. en fantastisk præcis dialogteknik mellem de to skuespillere. De præsenterede for os sandheden om det politiske spil vedr. salget af en væsentlig del af DONG til det amerikanske investeringsfirma Goldman Sachs for nogle år siden.

Da det var sket i næsten 90 minutter (i teaterstykket!), blev fik vi så vidne til endnu en sandhed, nemlig den, der angiveligt kom ud af Bjarne Corydons mund - i skikkelse af skuespilleren Karsten Halken. Han gentog de mange argumenter, vi hørte i de hektiske dage, hvor komedien i den virkelige politiske verden (Folketinget og medierne) stod på.

Men som om de to sandheder ikke var nok, blev vi tilskuere også præsenteret for en tredie sandhed om DONG. Det skete i en samtale på scenen med journalist Anders-Peter Mathiasen (forfatter til en bog om DONG: "Det bedste bud"), der svarede på spørgsmål fra salen.

Tre sandheder i den samme sag var næsten for meget. Til gengæld fik vi borgere aldrig den fjerde sandhed - den rigtige sandhed. Den ville Folketingets vagthunde, de af Folketinget valgte statsrevisorer, ellers gerne have fundet frem til. Men det forhindrede et flertal (S og V) i selvsamme folketing dem i ved ganske enkelt at stemme imod et forslag om, at det skulle ske.

Tilbage efter den dejlige og næsten for morsomme gennemgang af de tre sandheder stod et spørgsmål tilbage: Hvordan kan det ske, at et flertal i Folketinget kan forhindre deres eget vagtværn, Statsrevisorerne, i at komme til bunds i sagen - og finde ud af SANDHEDEN om DONG-sagen?

NB. Bjarne Corydon selv. Ja han har meldt sig ud af Socialdemokratiet. Han er i dag chefredaktør på den borgerlige avis BØRSEN - og har ikke spor lyst til at fortælle sandheden - den femte af slagsen!