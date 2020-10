DEBAT: Volumensyge

Helsingør kommune har volumensyge, sælger tilrådelig kommunal jord, udstykker alt hvad der ligger inden for rækkevidde til nybyggeri for tilflyttende nye borgere og børnefamilier.

Det koster derfor at få tilflyttere til kommunen, hvor det ønskede øgede skattegrundlag skal måles i forhold til de afledte udgifter til en sammenhængende sund økonomi.

Det er derfor ikke nok at lokke indtægtsgivende tilflyttere med attraktive, rekreative strande og skove til kommunen, men at få balance i forhold til det øgede behov på de helt nødvendige kerneområder, når der reklameres med at sælge kommunen til nye tilflyttere.