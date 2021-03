Skribenterne glæder sig over at væsentlige områder bliver lagt under det nye bolig- og indenrigsministerium under Kaare Dybad Bek Foto: Kenn Thomsen

DEBAT: Visionær, konstruktive og fremadskuende

Debat Helsingør - 04. marts 2021 kl. 09:01 Af Jørgen Busch og Jens Kirkegaard, formandskabet i Stad & Egn Kontakt redaktionen

Januar 2021 var en skelsættende dag for Stad & Egn. Her overførtes væsentlige områder til et nyt Indenrigs- og Boligministerium og Kaare Dybvad. Væsentlig fordi planlægningen forbedres. Lokalt vil det betyde, at det ikke længere er byggeloven, der overtrumfer de arkitektoniske bevaringsbestemmelser i planstrategi, kommuneplan og lokalplanerne.

Stad & Egn ser frem til, at der nu kan italesættes det store behov for flere boligtyper, flere almene boliger, renovering af almene boliger og behovet for boligsociale helhedsplaner.

En anden gevinst er, at "kvaliteter og hensyn til "kulturhistorien" og kvalitative drøftelser af krav til typologi, skala og at infrastrukturen indgår, kan sættes på dagsordenen også i relation til borgerne.

"Vi" skal formentlig for sidste gang fremhæve sager, hvor forvaltningen har undladt at fremvise forskellige mulige løsninger til politikerne, og den måbende offentlighed. "Vi" fremhæver her:

1. Mørdrup Trinbræt. Hvor Helsingør Kommune undlader at bede trafikselskabet og regionen om at flytte trinbrættet 3-400 meter til en placering ved afslutningen af Bybjergvej med ordnede parkeringsforhold til følge.

2. Busplan 2021. Hvor vi påpeger, at der skal tales om hvordan kollektiv transport kan kvalificere udviklingen i de tyndtbefolkede lokalområder og kan fremme en udvikling for alle borgere, der har vanskeligheder med transporten.

3. Cinemabyen, et projekt der har været over 10 år undervejs. Hvor vi anfører, at udnyttelsesgrad og højde for en ny bydel er irrelevante størrelser, hvis der kræves underjordisk parkering, et koncept for friarealet, de små søer og et stisystem samt et velassorteret butikscenter.

Med håb om bedre tider og at "vi" kan udfylde vores mission og være visionære, konstruktive og fremadskuende.