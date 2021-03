Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Vision: H-H-færger og et genfundet demokrati

Debat Helsingør - 26. marts 2021 kl. 09:50 Af Jørgen Manniche, Stubbedamsvej 9 B. Helsingør Kontakt redaktionen

Vi er et stop værd, ikke ekstra klimasyndere eller udkant.

Debatten i lokalaviserne om en fysisk H-H-forbindelse har i denne omgang omtrent udelukkende handlet om fordele og ulemper for Helsingør. Avisen har end ikke præsenteret os for mulige klimabudgetter. Kun et læserbrev fortalte, at byggeriet ødelagde landsregnskabet - og bagefter kom øget samfærdsel.

Mens vi ser fordele ved øgede kontakter mod øst og nord, ser Helsingborg nok et ekstra plus ved hurtigere at kunne nå Kbh. Det øvrige Sverige og Norge ser på tidsforskelle i ad landjorden og uden om Kbh. at nå ned i Europa om 15-20 år, når al transport, om EU det vil, sker uden fossile brændstoffer. I forhold til nuværende rejsetider er det små tidsbesparelser, men psykologisk viser det, at kontakten er vigtig, selv om Norge er selvstændig. Men der er da også brug for afveksling på rejsen og at mærke, man er Danmark.

Jeg håber, den hyggelige færgeforbindelse og ærlig avisinfo med debat kan få vore 2 Øresundsbyer til at se nytten af øget samarbejde med hinanden, kulturelt, erhvervs- og uddannelsesmæssigt, turistmæssigt samt tyngdemæssigt i Øresund-Nord. Vi må ikke fortsat overbygge os i konkurrenceræset, men kan hver for sig og sammen undgå at blive negligerede udkanter og i stedet et centrum og en port for nordisk samarbejde. Vi må med færger undgå et virvar af veje og skinner og af nedrivninger og måske det skovløse og det dyreløse til vands, lands og i luften.

EU er ikke et folkestyre.

Lige så gerne ser jeg et øget regionalt samarbejde rundt i Europa, ja i verden, med landene i centrum. EU-krabaten er for stor til folkelig debat inden beslutningerne. EF (ikke EU) skulle med handelssamarbejde og fri bevægelighed mellem landene søge at sikre et samarbejde i stedet for århundreders krige. Men det politiske må ikke vokse folk over hovedet. Vi må styrke et samarbejde på demokratisk grundlag med levende debat og stærke kontakter og institutioner.

Folkebevægelsens meningsmåling i fjor viste et lille flertal i Danmark for en nordisk frem for en europæisk union, men i et åbent samarbejde om store udfordringer, som en del af verden og venskabernes muligheder.

