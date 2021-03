DEBAT: Viser pandemien vej til bedre lokalmiljøer ?

Der skal derfor blandt politikerne være en helt anden respekt for de mennesker, der engagerer sig i deres lokale by- og boligmiljø. Det skal der ikke kunne sjakres med, blot fordi man er næstformand i udvalget for By, Plan og Miljø med 306 personlige stemmer og fejlagtigt tror, at man så har hals- og håndsret over fællesskabet. Og ikke ryster på hånden, når der gives nedrivningstilladelse til historiske ejendomme og dispensationer til nybyggeri, som helt negligerer og lader hånt om lokale protester.