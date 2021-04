Gamle træer bidrager med liv og leben. Foto: Lone Grønhøj Frandsen

DEBAT: Vilde blomsterblandinger giver farver - gamle træer giver liv

Debat Helsingør - 14. april 2021 kl. 17:53 Af Lone Grønhøj Frandsen, Træelsker, havenørd og kandidat til KV21 soc.dem. Kontakt redaktionen

Der er forår i luften - og det får det til at krible i fingrene på alle os havenørder. Vi myldrer ud på vores lodder af jord. Vi klipper og kvaser, vi river og graver, vi gøder og vi sår. Vi er en lille hær med store havedrømme. Og vi kan ranke ryggen, for vores indsats gør faktisk en forskel. De private haver udgør ca. 10 % af en gennemsnitlig kommunes areal. Hvis vi sikrer, at det spirer og gror, vil det bidrage til mere biodiversitet og klimasikkerhed i vores kommune.

En del af os har investeret i frøblandinger, der lover blomsterenge og honningbier. Hvor havemoden for år tilbage dikterede flisebelægninger, græsplæner og round-up, så langt øjet rakte, blæser der nu anderledes vilde vinde. Det er igen kommet på mode at plante blomstrende stauder og lade græsset springe i frø. Vi anlægger køkkenhaver og deler billeder af de buketter, vi har plukket i vores egne haver.

Det er fine initiativer og godt nyt for klimasikringen i villakvarterene. Kronen på værket, og det allerbedste vi hver især kan bidrage med, er at passe på træerne. Det er godt at plante et træ, det er bedre at passe på et, der allerede står der. Er træet ovenikøbet gammelt, så er det allerbedst.

Gamle træer bidrager med liv og leben i et omfang, vi ikke kan opnå med indkøbte insekthoteller og vilde blomster i bunden af haven. Mange insekter, fugle og svampearter lever i og af de løvtræer, som er hjemmehørende på vores breddegrader. Dertil kommer, at disse træer binder CO2, ligesom de aftager store nedbørsmængder og tilbyder såvel læ og skygge.

Det er kvaliteter, der ikke altid har bekommet os haveejere. Her i det solhungrende nord, har mange træer måttet lade livet i villahaverne og i byrummet, fordi de skygger, spærrer for udsigten eller på anden måde generer os. Men vi går klimaforandringer i møde. Forandringer, der vil medfører mere vildt vejr, i form af nedbør og sandsynligvis varme somre. Så varme at også vi vil forstå at nyde skyggen.

Træerne er en del af løsningen. De kan bidrage til øget biodiversitet og klimasikring både i villakvarterene og i byrummet. De er også en markant del af den natur, de fleste af os nu er optagede af at bevare. En natur vi i Helsingør kommune er så privilegerede at bo midt i. De er ikke blot budbringere fra fortiden, de er også en del af fremtiden. Helsingør kommune har vokseværk - ligesom mange andre byområder. Det kræver mere byggeri. Og byggeri står for 40% af al CO2 udledning på verdensplan. Her er det især produktion at beton, der trækker op. Erstatter vi dele af betonen med træ - samtidig med, at vi genanvender flere materialer, så er vi på vej mod bæredygtige byggerier.

Det træ vi får brug for til industrielle formål, er ikke de store gamle træer, vi har stående i vores fredskove. Det er træer som forhåbentlig vil blive plantet i fremtidens skovlandbrug her til lands.

Nok om det! Nu er det tid til kaffe i forårssolen. Løft ansigtet og luk øjnene. Du kan roligt vente med at slå græsplænen. Lad mælkebøtter og tusindfryd blomstre og fortæl så naboen, at du gør det for humlebiernes skyld. Det er naturens madpakke til de fortumlede insekter, som er vågnet efter vinteren.

Med ønske om en lang og blomstrende havesæson forude.