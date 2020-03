DEBAT: Vi vil rigtig gerne lege med dem, som vil lege med os

Vi i Stad & Egn finder, at det også er vigtigt for os med sundhedsreformen, Nordsjællands hospital, sundhedshus, dets funktioner, indhold og oplevelser der samt det tværsektorielle sundhedssamarbejde mellem hospital, kommuner og almen lægepraksis.

Vi er derfor glade for, at Dorthe Møller Nielsen, Liselotte Holm og Jørgen Busch for det somatiske område på Nordsjællands Hospital Plan Nord og Birgitte Rasmussen og Lisbet Jørgensen for psykiatrien blev rekrutteret, da Samordningsudvalgene i Region Hovedstaden søgte brugerrepræsentanter som kunne være med til at skabe helhed, sammenhæng, udvikling og som kunne tilføre brugerperspektiver.