DEBAT: Vi vil løse problemer - ikke rive ned

Debat Helsingør - 24. september 2020 kl. 10:56 Af Christian Holm Donatzky og Kristian Hegaard, Radikale Venstre Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronakrisen er en fremkaldervæske, hvor det som i forvejen ikke giver mening, bliver endnu mere meningsløst. Med coronakrisen er især job i servicebranchen ramt. Andelen beskæftigede i servicejob er større i udsatte boligområder. Derfor risikerer flere boligområder og få stemplet hård ghetto på grund af ghettopakken, som VLAK, Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti vedtog nogle år tilbage.

Det giver usikkerhed i Nøjsomhed, der i årevis har arbejdet med at gøre op med utryghed, kriminalitet, arbejdsløshed - og hvor det går den rigtige vej uden at være i mål. Men nu på grund af Coronakrisen mister flere i området deres job og boligområdet balancerer på kanten til at få stemplet som hård ghetto med nedrivninger til følge. Det bliver midlertidigt "klaret" ved at tvangsflytte familier, så Nøjsomhed kommer under 1.000 beboere.

Problemerne er reelle. Men vi løser dem ikke ved symbolpolitik eller symptombehandling, men ved at gå til problemets rod og fjerne årsager. Med rigtige løsninger på virkelige problemer.

Derfor sætter vi i Radikale Venstre det mål, at alle unge i alderen 16-18 år, som bor i et af de 28 boligområder, der er på ghettolisten, skal være i gang med uddannelse, job eller have et fritidsjob. Samtidig foreslår vi en fritidsjobsgaranti for de 13-16 årige i udsatte boligområder.

Vi er klar til at sætte hele vores partiorganisation i gang for at få det ske. Fra folketingsgruppe til lokalvalgte vil vi kæmpe for at gøre denne målsætning til virkelighed. For vi ønsker, at alle i Danmark skal være trygge og have noget meningsfyldt at stå op til.

I Helsingør foreslår vi, at der skal ansættes en socialrådgiver, der fysisk er placeret i de udsatte boligområder. Rådgiveren skal selv kunne tage samtaler og facilitere mindre indsatser, men rådgiveren skal også være en forebyggende koordinator mellem beboerne og kommunen. Idéen er, at rådgiveren har en tæt kontakt med beboerne og derfor bliver opmærksom på udfordringer og problemer, inden de vokser sig store - og fx inden de fører til en underretning. Rådgiveren skal kunne henvise beboerne til de forskellige kommunale og frivillige indsatser, hvad enten det er skolerne, SSP, Familieværftet eller andre indsatser for Børn, Unge og Familier, Headspace eller Frivilligcenteret, fx i forhold til gældsrådgivning.

For vi løser ikke problemerne ved at kalde nogle indvandrerdrenge. Vi løser heller ikke noget ved at rykke boligområder på en liste med navnet ghetto og så siden hen rive huse ned.

Blandt unge mellem 16 og 18 år er der ca. 5 procent på landsplan, som ikke er i uddannelse eller beskæftigelse. I de udsatte boligområder på den såkaldte ghettoliste er der dobbelt så mange. Men omsat til mennesker, vil det dreje sig om omtrent 300. Det er en overkommelig opgave, som vi kan løse, hvis vi smøger ærmerne op. Vi skal i gang med fritidsjob, med talentudvikling ved at investere i at samle unge op med fravær i stedet for at skubbe dem væk med straf. Og vi vil opsøge flere ideer og muligheder i samarbejde med alle dem, der vil fra beboere, erhvervsliv, partier, organisationer, politi, skoler og ildsjæle.

Vi er overbeviste om, at ægte tryghed kommer af at forebygge fremfor at symptombehandle. At ægte muligheder kommer af at blive hjulpet fremfor straffet. At Danmark bliver stærkere ved, at vi får flere med i fællesskabet fremfor at holde dem ude.

