DEBAT: Vi ønsker en god valgkamp

Om ca. 10 måneder skal vi til urnerne for at stemme. Denne gang gælder det, hvem der skal sidde i Byrådet, hvilke politiske partier, der får hvor mange mandater. Sidst men ikke mindst gælder det, hvem der skal vælges til borgmester.

Til det kommende valg i Helsingør ser det ud til, at der kan blive rigelig med spænding. Både om borgmesterposten, om antallet af mandater og om der kommer nye partier ind i Byrådet. Det vil vi tænke mere over i den kommmende tid.

Som vælgere til kommunevalget ser vi også med spænding på, hvor den kommende valgkamp kommer til at foregå. Vi har jo som borgere krav på at få oplyst så meget som muligt, der kan hjælpe hver enkelt af os til at finde ud af, hvor vores personlige kryds skal sættes på stemmesedlen.