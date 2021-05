DEBAT: Vi kan slet ikke genkende udlægningen af vores rolle i Benji-sagen

Noget gik galt med samarbejdet forbindelse med efterlysningen af denne forsvundne hund Benji. Foto: Privat

Debat Helsingør - 28. maj 2021 kl. 13:20 Af Teamet fra landsdækkende hjælp til efterlyste og fremlyste hunde, Admin Jeannette Madsen Kontakt redaktionen

Det er med nogen undren vi læser ovenstående artikel.

Når vi har valgt ikke at udtale os tidligere, hænger det helt enkelt sammen med, at vi ikke kunne få oplyst indholdet i artiklen - og så er det svært at vide hvad man reelt svarer på.

Der er dog flere ting som vi har endog MEGET svært ved at genkende.

Lad os med det samme slå fast, at vi ALDRIG bebrejder en hundeejer, at deres hund er blevet væk. Vi har ikke brug for at slå ulykkelige mennesker i hovedet. Vi er ofte dem der lytter, opmuntrer og lægger en skulder til. Og det gør vi gerne, for det er en forfærdelig situation at stå i.

Vi er et hold af ganske frivillige mennesker, der sidder i en gruppe med ét eneste formål: At få en hund hjem i god behold. Vi lover aldrig at det lykkes, men vi gør hvad vi kan, med de mange års erfaring der ligger bag.

En hund er et levende væsen og levende væsner reagerer uforudsigeligt i forskellige situationer.

At hjælpe en hundeejer er ganske frivilligt og gratis arbejde, ligesom det står folk ganske frit for at sige ja eller nej tak til hjælpen.

I dette tilfælde sagde ejer ja tak.

Det har været et svært og hårdt forløb for alle parter. Kommunikation der ikke fungerede, forskellig tilgang til hvad der burde gøres/ikke gøres, hvor der burde ledes efter Benji osv osv.

Vi vil dog gerne nævne, at vi gennem forløbet har haft et rigtig fint samarbejde med Benjis importør, som for egen regning har taget turen fra Fyn 3 gange, for at lede efter Benji. Set i bagklogskabens lys, burde samarbejdet med ejer være stoppet meget tidligere. Specielt når vi nu kan læse, at ejer tilsyneladende har været (citat) »utilfreds hele vejen igennem«.

Vedr.Benji gruppe: Vi vil gerne slå fast, at det var ejer der efterfølgende skriftligt bad om at få lukket gruppen.

Ejer har haft samme tilgang til gruppen gennem hele forløbet og var fra start indforstået med måden gruppen kørte på.

Det er korrekt at vi valgte ikke at godkende et par opslag efter at samarbejdet gik i hårdknude. Dette fordi disse opslag ingen relevans havde for eftersøgningen af Benji, men udelukkende handlede om personrettet kritik af teamet bag eftersøgningsgruppen.

Vi besluttede også at lukke for kommentarer, da ejer bad os lukke gruppen.

Herefter valgte ejer at opdatere sit oprindelige opslag i en lokal gruppe, hvor hjælpere blev hængt ud ved navns nævnelse og hvor hjælpere blev mistænkeliggjort i forhold til dusør, (det er dog positivt at ejer nu udtaler, at vi »var imod dusør«). Vi er desuden blevet kaldt ting, der ikke er egnet til gentagelse. Vi bad admins i denne gruppe om at få slettet denne del af opslaget og KUN denne del, da den efter vores bedste overbevisning, og en uvildig juridsk vurdering, overtrådte injurielovgivningen. Vi havde/har ingen ønsker om at ødelægge Benjis efterlysning idet opslaget var delt mere end 3000 gange.

Dette ønskede ejer tilsyneladende ikke at gøre og vi må gå ud fra, at hele opslaget derefter blev slettet af admins.

Der forsvinder i Danmark i gennemsnit 2-3 hunde dagligt.

De fleste kommer heldigvis forholdsvis hurtigt hjem igen, men indimellem ryger vi ind i forløb, der varer fra uger til måneder.

Når jeres hunde bliver væk, og vi hjælper, så bliver de hurtigt til »vores hunde«.

Vi jubler når det lykkes, og vi græder med hundeejere når det ikke gør. Der er blevet fældet en del tårer for Benji undervejs.

Vi vil igen gerne slå fast, at vi er frivillige, der bruger mange, mange timer på at hjælpe hunde og deres ejere. Vi trækker på vores erfaring for hvad der virker, hvordan en hunds reaktionsmønster udvikler sig undervejs, trækker på vores samarbejdspartnere og netværk hvis der er behov - og rigtig mange andre ting. Vi er bevidste om at langt fra alle mennesker er på de sociale medier og vigtigheden af, at de informeres på anden vis (via flyers feks). Det vil være for omstændigt at uddybe 100 % her, da hver sag er forskellig. Vi ligger bla ikke spot op, når en hund ses. Dette fordi der er brug for ro og færrest muligt mennesker i området. Vi har desværre efterhånden set adskillige tragiske eksempler på, hvad der kan ske, når en hund tager flugten. Eksempelvis overlever de sjældent en motorvej.

Har vi lært af dette forløb? Ja - Det har vi i allerhøjeste grad.

Vi har lært, at vi bør holde fokus, hvor det giver mening for begge parter og hvor vores hjælp bliver værdsat. Vi er blevet erindret om, at nogle mennesker har brug for at rette deres frustrationer og vrede mod andre. Det gør nok for ondt at kigge indad.

Vi er også kun mennesker. Vi bliver også ramt.

Skulle man være blevet nysgerrig på, hvad vi går og laver, er man velkommen til at kigge ind i vores gruppe.

Til slut vil vi ønske Benji og ejer held og lykke fremadrettet. Vi håber på en snarlig genforening for dem.

Fra os skal også lyde en stor tak, til alle de lokale der har brugt timer og dage på at lede efter Benji.

