Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Vi kan sagtens være gode venner, selvom vi ikke har en tunnel under Øresund

Debat Helsingør - 19. januar 2021 kl. 10:34 Af Lone Grønhøj Frandsen, Turbinevej, Hellebæk Kontakt redaktionen

For og imod en fast Øresundforbindelse

Jeg savner vores naboer i øst. Selvom det altid er dem, solen skinner på. Sådan tænker jeg i hvert fald, når jeg går min daglige tur på stranden og beundrer kystlinjen fra Helsingborg til Kullen. Da jeg flyttede til Helsingør fik jeg ikke blot foræret adgang til den smukkeste Nordsjællandske natur. Jeg fik også mulighed for at inddrage det vestlige Skåne i mit vandringsrevir. Jeg har i de 4 år, der er gået, siden jeg flyttede hertil jævnligt taget færgen til Helsingborg og derfra videre som oftest til Molle for at vandre på Kullaberg og drikke kakao på krukmageriet.

Færgen, der har fragtet mig sejler som regel 3 gange i timen og det ovenikøbet på El. Færgerne er en integreret del at Helsingør, de er fælles arbejdsplads for svenske og danske borgere på begge sider af sundet.

Nu forlyder det, at kræfter i Skåne ønsker at genoplive tankerne om at erstatte færgerne med en fast tunnelforbindelse mellem Helsingborg og Helsingør. Er det en god idé?

Hvad vil konsekvenserne være for os i Helsingør kommune?

Vil vi få flere arbejdspladser? vil vi komme hurtigere eller billigere til Sverige? Hvordan vil det påvirke kommunens planer om at øge biodiversiteten, eller skabe en maritim naturpark i Øresund?

Spørgsmålene er mange og svarene naturligvis usikre.

Vi vil måske i en etableringsfase få flere arbejdspladser, selvom erfaringer fra byggeriet ved Femerforbindelsen viser, at arbejdet i vid udstrækning går til andre europæiske firmaer end danske. Og når først tunnelen er en realitet, hvad så med færgerne og de faste arbejdspladser, der er forbundet med dem.?

Vil vi komme hurtigere og billigere til Helsingborg? Ja det vil vi givetvis. I dag tager overfarten knap 20 minutter og er i bil ganske bekostelig. Det vil gå stærkere og vi vil ikke være afhængige af en sejlplan. Det vil sandsynligvis koste penge men dog næppe det samme som en færgebillet i dag?

Med hensyn til biodiversiteten, så er det sikkert, at en tunnel mellem Sverige og Nordsjælland vil forårsage en øget CO2 belastning fra tung transittrafik. Og behovet for anlægning af et tilpasset vejnet vil tvinge kommunen til at finde mere jord, der ikke længere kan bruges til natur. Hvorvidt det er muligt at anlægge en tunnel uden at skade Øresund - tjaeee. Har vi lyst til at tage chancen?

Der er plusser og minusser og en masse hvisser.

Hvem skal bestemme det

Jeg håber at byrådet hurtigt vil tage initiativ til at drøfte sagen med os -borgerne i Helsingør kommune, så vi sammen kan blive klogere og tage et oplyst valg, inden at enkeltfirmaer og andre med særinteresser får lov til at lægge sporene for de beslutninger, vi andre bliver præsenteret for henad vejen.