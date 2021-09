DEBAT: Vi har et slot i Helsingør, skal det være vores adgangsbillet til Helsingør som kulturhovedstad i 2032? Men vil byggeriet på Helsingørs gamle stadion forhindre dette?

Foto: Allan Nørregaard

Debat Helsingør - 27. september 2021 kl. 16:01 Af Helle Øelund og Flemming Jensen, Nørrevej, Snekkersten Kontakt redaktionen

Samme år som Helsingør by kan fejre 600 års jubilæum (i 2032) kan den (måske) blive Europæisk Kulturhovedstad med en ny »gammel« romantisk »Kongens Have«.

Faktisk har vi i Helsingør to slotte, det ene ejes af hele Danmark, Kronborg, det andet, Marienlyst slot, ejes af os borgere i Helsingør kommune.

Omgivelserne til vores slot, lystslottet Marienlyst, hvor kongen og hans familie kunne slappe af fra de mange pligter/krige, som konger måtte stille op til, skal have et løft. Omkring lystslottet fandtes to haver: Mod øst, neden for stenalderkystskrænten ligger den såkaldt renaissancehave ud mod Lappen, med en mur, som begrænsede indsigten til slottet. Den har sit forbillede i Middelalderens klosterhaver med rette linier og med afgrænsede kvadratiske og rektangulære bede.

Den anden have, Kongens have, den romantiske have, lå oven over kystskrænten med smukke udkik mellem træbevoksningen mod Øresund og den svenske kyst.

Den romantiske have med inspiration fra de engelske landskabshaver vandt frem i Danmark ved 1700-tallets afslutning. Haven skulle være "naturlig", ingen formklipning, ingen symmetriske og ingen rette linjer, men med overraskelser og fremmedartede elementer som lysthuse, skulpturer og fænomener, der skjulte sig. I Kongens have (nu vores allesammens have) oven for Marienlyst slot, var der dramatiserende indslag såsom, broer, vandløb, vandfald, søer og labyrinter og udkik til Øresund.

Marienlyst Slots venner har fået tilsagn fra fonde, som vil yde tilskud til genetablering af netop denne havetypekultur i tilknytning til slottet, på betingelse af at kommunen også yder tilskud. For at få dette skal haveplanerne respektere de tidligere udsigtspunkter gennem træerne mod Øresund og Sverige. Dette kommer desværre i karambolage med det foreslåede nybyggeri på Helsingør gamle stadion, som på nogle punkter med byggeri på 4 etager vil skygge for de til den romantiske have hørende udsigtspunkter

Så fjern den 4. etage på det vindende forslag fra arkitektfirmaet Vandkunsten. Denne etage giver en kortsigtet gevinst ved salg af byggegrunde til gavn for de få, i forhold til en romantisk have til gavn for mange, og som passer ind i Helsingørs planer om at blive kulturhovedstad for Europa.