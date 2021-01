DEBAT: Vi falder for en ældgammel krigslist

En ældgammel krigslist er taget i anvendelse over for Helsingørs kommunalpolitikere og borgere.

Under dække af et HH-kommissorium er der i al stilfærdighed blevet fremstillet en trojansk hest.

Øresunds nordlige kraftcenter, et fælles arbejdsmarked, vækst og velstand, fremtidig udvikling i øresundsregionen, regionalt kraftcenter for virksomheder.

Den nye Trojanske hest skjuler denne gang tusinder og atter tusinder af store forurenende, miljøskadelige og støjende lastbiler - tusinder af lastbiler som kun er på gennemfart og med forlygterne stift rettet mod fjerne egne. Faktisk er der så mange Lastbiler, at ingen levende menneske kan regne ud, hvor mange der er inden i hesten - det eneste man ved med sikkerhed er, at der vil komme flere og flere i årene efter af Helsingør trækker hesten ind i kommunen.

Lastbilerne bliver ikke det gamle Helsingørs endeligt lige her og nu - men det megen nye trafikkaos syd for byens gamle indfaldsveje gør, at ingen længere orker at besøge eller pendle fra Helsingør, byen mister lige så stille sin relevans. I tiden før hesten blev trukket ind i byen, ankom der daglige færger i havnen og håbefulde unge familier flyttede til de smukke egne omkring byen. Nu kommer færgerne ikke mere og de smukke naturlige egne omkring byen er væk, der ingen besøgende til byen og til sidst er det glemslen og ensomheden, der tager livet af byen.