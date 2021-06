DEBAT: Veteranpolitik vedtaget

I Helsingør kommune har vi arbejdet med at udarbejde en veteranpolitik. Mange danske soldater udsendes til verdens brændpunkter. Nogle kommer hjem med ar på sjæl og krop. I Dansk Folkeparti mener vi, at det er vigtigt, at kommunen stiller op med den rigtige hjælp både til veteranen og dennes familie. Der skal en helhedsorienteret indsats til, og her kan en veterankoordinator være behjælpelig med at samle og koordinere indsatsen, så det ikke er veteranen selv, der skal finde rundt i et komplekst offentligt system. I Dansk Folkeparti er vi glade for, at der også var opbakning fra byrådet til at etablere denne koordinatorfunktion.