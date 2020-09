DEBAT: Veteranpolitik i Helsingør

Dansk Folkeparti har på det seneste møde i Økonomiudvalget foreslået, at vi i Helsingør kommune tager initiativ til at udarbejde en veteranpolitik. Vi er i Dansk Folkeparti glade for, at der var opbakning til dette i økonomiudvalget. Planen er nu at både Social- og beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget skal arbejde videre med denne opgave.

Vi sender årligt mange mænd og kvinder ud til verdens brændpunkter. De risikerer at betale den højeste pris for denne heltemodige indsats, ligesom nogle veteraner kommer hjem med ar på både krop og sjæl. Ved hjemkomsten skal de have den nødvendige støtte samt en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der også omfatter veteranernes familier. Det skal vi i Helsingør kommune sikre. I Dansk Folkeparti er vi glade for, at dette arbejde for en veteranpolitik nu sættes i gang.