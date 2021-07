DEBAT: Venstres manglende viden om Helsingør Bymidteforum

Ét er, at Bymidteforum selv vil lave en evaluering af deres arbejde - og fint med det. Et andet er nemlig rettidig omhu, når socialdemokratiets borgmesterkandidat Claus Christoffersen, efter kritik fra bl.a. dele af erhvervs- og handelslivet i Helsingør bymidte, foreslår et "serviceeftersyn" af arbejdet i Helsingør Bymidteforum. Socialdemokratiet er nemlig i løbende dialog med erhvervs- og handelslivet i Helsingør bymidte, og i denne dialog har jeg de sidste 3 ½ år ikke set og hørt meget til Venstre, men det kunne jo tænkes, her 4 måneder før kommunalvalget, at Venstre nu vil på banen for at vise deres interesse for bl.a. erhvervs- og handelslivet i Helsingør bymidte, og fint med det - bedre sent end aldrig.